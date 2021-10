La China Suárez y Mauro Icardi: filtran que hubo fotos "sin ropa"

Revelaron que ya trascendieron las fotos de La China Suárez a Mauro Icardi que enfurecieron a Wanda Nara, ya que la actriz aparece allí "sin ropa".

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con María Eugenia "La China" Suárez como la tercera en discordia, no tiene fin. De hecho, continúa sumando capítulos con el correr de las horas, por lo que durante este martes 19 de octubre de 2021 se conoció que ya comenzaron a circular por WhatsApp algunas de las fotos que la actriz le envió al futbolista y que enfurecieron a su esposa, representante y madre de sus dos hijas.

Por ejemplo, en el programa de televisión Mañanísima, por el canal de cable Ciudad Magazine, tanto la conductora Carmen Barbieri como la panelista Estefanía Berardi confirmaron que tienen a su alcance ciertas imágenes que la artista de 29 años le mandó al futbolista de 28. Allí, la madre de Federico Bal no anduvo con vueltas y reconoció todo en vivo en la pantalla chica nacional.

Las fotos calientes de La China Suárez a Mauro Icardi: "Sin ropa"

Carmen Barbieri fue contundente al aire, en su programa Mañanísima: "Yo recibí unas fotos de La China desnuda, divina... ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó. Y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’, que La China le había mandado a Icardi”.

Sin filtro, la capocómica y directora teatral entró directamente en más detalles al respecto: “Me llegó una que está en la cama de espaldas. Un cuerpo, mi amor... Esa mujer, qué bella. Me dijeron que Wanda se metió en el celular de su marido, como yo, y encontró todo esto. Estoy segura de que algo encontró para que haya esta crisis, no sé si están separados”.

En Magazine dijeron que tienen las fotos "sin ropa" de La China Suárez a Mauro Icardi.

Al mismo tiempo, Berardi coincidió con Carmen y opinó que "la culpa es del tipo, pero se sabe que a La China le gusta meterse en terrenos complicados". Como si fuese poco, citó como ejemplo uno de los vínculos sentimentales de la artista con otro famoso en el pasado: "¿Ustedes saben cómo empezó la relación de La China con Nacho (Ignacio) Viale? Esto lo sé yo y no lo sabe nadie más. La relación de La China con Nacho Viale también arrancó de esta manera, porque la onda de él era con una amiga de ella. La China se lo sacó a la amiga y terminaron de novios... Yo lo sé y es de una fuente de primera mano".

Por otro lado, en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) aseguraron que cuentan con las mismas fotos, por lo que Ángel de Brito afirmó irónicamente: "Con razón a Wanda le dolió y estaba dolida... Ahora entiendo todo".