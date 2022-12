La China Suárez se reencontró con Rusherking tras su separación: "Te amo tanto"

"La China" Suárez y Rusherking volvieron a mostrarse juntos tras su separación: la romántica foto que subieron.

"La China" Suárez y Rusherking volvieron a encontrarse luego de haber estado separados durante algunas semanas. Por las fotos que subieron en sus redes sociales, tuvieron un romántico reencuentro.

Desde que la exestrella de Casi Ángeles y Rusherking confirmaron su relación, viven pasando tiempo juntos. Sin embargo, hay momentos en los que deben viajar por trabajo, ya que ambos tienen agendas muy apretadas y su labor en los medios los obliga a viajar.

Después de varios días separados, Rusherking publicó una foto de los dos juntos en sus historias de Instagram, en la que se los puede ver mirándose fijo y muy pegados. "Te amo tanto", le escribió el cantante. Minutos después, "La China" compartió la foto en sus historias de Instagram.

La foto del reencuentro entre "La China" y Rusherking.

"La China" Suárez publicó un furioso descargo en defensa de "Chupu" Martínez

Recientemente, Martín "Chapu" Martínez fue agredido en redes sociales por varios usuarios durante el Mundial Qatar 2022, quienes lo acusaron de mufa e incluso lo amenazaron de muerte por haber viajado a ver el partido. Según varias personas, él era el culpable de la derrota de Argentina contra Arabia Saudita. El joven se mostró muy afligido y, en su defensa, "La China" le escribió un mensaje.

"Yo sé que es difícil, pero esa gente NO ES LA VIDA REAL. Créeme, yo sentí que me apedreaba un país entero, y me salvó entender que no existen", le escribió Suárez en su mensaje de apoyo. Y agregó: "Disfruta. Son fracasados que envidian. Les encantaría estar ahí. Y como no pueden, se comportan como resentidos".

"Un chico que lo único que hace es subir videos para que la gente se ría. Esto DEBE cambiar", apuntó la actriz. Cabe destacar que "La China" tiene una gran experiencia siendo agredida en redes sociales, especialmente tras el Wandagate, el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. Asimismo, la confirmación de su romance con Rusherking también le hizo recibir agresiones en redes debido a su diferencia de edad.

"Chapu" se mostró muy agradecido con Suárez y escribió un posteo en sus redes para darle las gracias: "No me conoce, jamás me vio y tal vez soy un desubicado por subir una conversación privada, pero esto es ser un ser humano del carajo. Gracias por el amor para mí y mi familia". Además, Suárez se solidarizó y le ofreció llamar a su familia. "Si querés puedo llamar a tu papá y tranquilizarlo. Yo puedo hablar desde la experiencia", le ofreció en otro mensaje.