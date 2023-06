La China Suárez se hartó y contó la verdad de sus "relaciones abiertas": "Pierdo la cabeza"

La actriz se refirió a sus vínculos amorosos y sorprendió con una revelación a respecto. "La China" Suárez se sinceró con sus seguidores de Instagram.

María Eugenia "La China" Suárez habló en sus redes sociales sobre sus relaciones de amor después de los rumores de romance con un joven cantante de trap. La actriz de películas como Los Padecientes y Abzurdah se refirió a su manera de ser en sus vínculos sexoafectivos.

La exmiembro de los Teen Angels fue noticia en las últimas semanas por las especulaciones de la prensa en relación a un supuesto romance con Lauty Gram, un influencer y músico de 21 años con quien fue vista en las calles de Uruguay. La noticia causó revuelo por el parecido del joven con Rusherking, con quien Suárez cortó a principios de abril y quien al mismo tiempo estaría en pareja nuevamente con una chica muy parecida a "La China".

Suárez se pronunció en sus redes sociales en una sesión de preguntas y respuestas que les propuso a sus seguidores de Instagram. Allí, los usuarios la llenaron de consultas sobre su vida privada. "¿Avalás las relaciones abiertas, China?", le preguntaron a la joven. Y ella respondió: "Jajaja yo no soy quién para avalar nada. Respeto todo, creo que yo no podría. Cuando me enamoro, pierdo la cabeza por esa persona y no existe nadie más".

Al mismo tiempo, la intérprete de canciones como Ya No Quiero Verte e Hipnotizados hizo otras revelaciones sobre su futuro laboral: está filmando una película y en julio empieza a trabajar en sus próximos videos musicales. Suárez también dio a conocer que no se casaría con nadie y aclaró que no tiene novio en la actualidad.

Qué dijo La China Suárez de la relación de sus novios con sus hijos

Eugenia Suárez es madre de Rufina (10), Magnolia (5) y Amancio (2); la primera es fruto de su relación con Nicolás Cabré y los más pequeños, de su vínculo con Benjamín Vicuña. La actriz fue consultada por uno de sus seguidores en relación a si está dispuesta a presentarle un novio a sus hijos en este momento y su respuesta fue tajante: "No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres. Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí, y porque creí que era un vínculo importante", argumentó. Y cerró: "Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Ese es otro prejuicio. 'Ay no, salí de ahí, no te vas a hacer cargo de 3 hijos".