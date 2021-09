La China Suárez rompió el silencio tras separarse de Vicuña: "Estaba llorando por nada"

Desde Madrid, la China Suárez compartió en sus redes sociales una posible indirecta para Benjamín Vicuña, de quien se separó recientemente.

La China Suárez viajó a Madrid, España, por su trabajo como actriz, justo después de su separación con el actor chileno Benjamín Vicuña, luego de tres años de relación y de haber tenido dos hijos juntos. Ahora, posteó algo en las redes sociales que dio mucho de qué hablar entre sus seguidores.

En medio de los rumores de asperezas, la exestrella de Casi Ángeles sorprendió a su público compartiendo un posteo de otra cuenta en sus historias de Instagram, que parecería ser una indirecta sobre sus sentimientos hacia Vicuña. Se trata de una publicación hecha por la cuenta @queri2_diario (Querido diario), que recopila fragmentos de diarios íntimos de la niñez de distintas personas del mundo.

La China compartió una foto del diario íntimo de un desconocido, que escribió en el año 2003: “Estaba llorando por nada, después me di cuenta”. Aparentemente, se sintió identificada y no pudo contener las ganas de repostearlo en su propio perfil de Instagram. Por las fotos que comparte en sus redes sociales, la mayoría de los seguidores de la China coincidieron en una cosa: se la ve radiante y feliz. En cuanto a Benjamín, él no ha dado muchas declaraciones sobre su ruptura. Cuando apareció el rumor de que él la había engañado meses atrás con una mesera en Córdoba, lo negó rotundamente.

Historia de Instagram de la China Suárez sobre una publicación de la cuenta @queri2_diario.

Por su parte, la China dijo que ni siquiera sabe si esa mujer existe y aseguró que su ruptura no tuvo nada que ver con una infidelidad. “Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien y nos separamos bárbaro, aunque eso no venda”, declaró en un video subido a su Instagram.

Los rumores de romance entre la China Suárez y Mario Casas

En este preciso momento, Suárez está en la capital española con sus tres hijos. Viajó allá para grabar una película con el actor españo Álvaro Monte y para asistir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se dice que en este evento captó muchas miradas de las celebridades españolas y, justo unos días después, salió a la luz un intercambio de likes que tuvo con el actor español Mario Casas.

Rápidamente, se difundieron los rumores de un posible acercamiento entre amabas estrellas. La que notó esto fue la periodista de espectáculos Juariu. Además, destacó un detalle crucial: la China le dio ‘me gusta’ a una foto de él sin siquiera seguirlo en la red. “Ni él la sigue a ella ni ella lo sigue a él, o sea que ella entró a stalkearlo y le puso like. Es una forma muy moderna en la actualidad de decir: ‘Hola, acá estoy’”, expresó la periodista. Hasta ahora, no hay manera de saber si pasa algo entre ambos o si fue una simple interacción.