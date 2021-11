La China Suárez le confesó la verdad a Wanda Nara: "Estuve con tu marido"

'La China' Suárez le contó todo a Wanda Nara y confirmó que tuvo un encuentro con Icardi en un hotel pero que no pudieron intimar.

Desde hace tres semanas, la polémica entre ‘La China’ Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi sigue resonando con fuerza. Primero, el futbolista aseguraba que no se había visto con ‘La China’ y que solamente coquetearon por chat. Después, se supo que él le terminó confesando a Wanda que hubo un encuentro en un hotel y, ahora, salió a la luz que ella llamó por teléfono a la actriz para pedirle que le contara toda la verdad.

Después del escándalo, Nara se separó de Icardi y a los pocos días volvieron. Ahora, se pelearon por segunda vez y ella todavía no confirmó la reconciliación. “Wanda buscó nuevamente en el celular de Icardi y encontró más conversaciones donde se ve que tuvieron un encuentro presencial y después de una fuerte discusión, llama a ‘La China’ Suárez”, comenzó la periodista de Intrusos Paula Varela.

“Ella atendió y Wanda le dice: ‘Escuchame. Ya vi el teléfono de mi marido, se todo, pero yo quiero que me digas vos qué pasó y si se encontraron’. 'La China', a la que no le importa nada, le dice: ‘Sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente’”, continuó la periodista.

“Y esto que sigue es tremendo. 'La China' le dice a Wanda ‘pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró’. Chicos... le dijo eso. Estuvieron, intentaron, y no pudo”, cerró Varela. “Hay que decir que hubo otra versión. Esta mañana, Yanina Latorre dijo que él tuvo fiebre”, aclaró Rodrigo Lussich, pero Paula insistió: “’La China’ nunca dijo la palabra ‘fiebre’”.

¿’La China’ Suárez e Icardi no intimaron porque él tenía fiebre?: la versión de Yanina Latorre

Yanina Latorre, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) contó esta misma historia pero con una diferencia: según le dijo su fuente, Mauro y ella no estuvieron esa noche porque él tenía fiebre y, más tarde, el futbolista les contó todo esto a sus compañeros del PSG en el vestuario.

“La semana pasada llegó al entrenamiento haciéndose el canchero y diciendo ‘¿tanto lío por un chat?’. Juró que no se habían visto. Y en el entrenamiento lo bombardearon a preguntas hasta que confesó que estuvo en el hotel con ella y ahí contó lo del cuñado y dijo que solo se besaron porque el idiota (Icardi) tenía fiebre”, le dijo esta fuente a Latorre. “El gil volaba de fiebre y no podía ir, pero como ella ya estaba en el hotel, no la quiso plantar, fue igual, la vio y no pasó más nada que un beso”.