La Chepi reveló su pasado con un famoso actor argentino: "En pelotas"

La Chepi sorprendió a todos con una historia desconocida. La misma ocurrió hace varios años y se desencadenó en una grabación de novela.

Dani La Chepi está pasando por un gran momento profesional. Conduciendo El juego de la Oca y habiendo sido figura de MasterChef Celebrity, la famosa influencer tuvo que recorrer un largo camino en el que también fue actriz. Justamente, su primera escena fogosa fue con Pablo Echarri.

En Instagram, La Chepi recordó: "Hablando de galanes, mirá por donde pasé yo. Les prometí que les iba a contar la anécdota de mi escena sexual en Resistiré con Pablo Echarri, a quien no vi nunca más en mi vida, pero que tengo muy buenos recuerdos de él. Porque yo estaba de vacaciones, tenía 21 años, casada y de vacaciones en un camping en Mar Azul”.

“Me llama Gustavo Marra, que era el productor. Yo hacía de la ex de él y habíamos tenido dos escenas. Me habla y me dice que tenía tres escenas más y si quería hacerlas. Dije que sí, tomé el micro y me volví. Pero no pedí el guión. Entonces, cuando llego a grabar me encuentro con que me tenía que poner en pelotas”, explicó Dani La Chepi, quien en ese momento vivió el episodio con dramatismo.

Resaltando la tranquilidad y experiencia de Pablo Echarri para aconsejarla y tranquilizarla, La Chepi reveló: “¡Me puse a llorar de una manera! Decía: Mi papá me mata. Y Pablo tuvo un gesto hermoso. Echarri entró al estudio, me ve llorando y pregunta qué pasó. Le expliqué y me dijo: Vos despreocupate. La llama a la vestuarista que viene y le dice: Ponele una camisa con botones para que se lo pueda abrir, un lindo corpiño y dos bombachas para que cuando se la saque parezca que no tiene y se acabó”.

La Chepi decidió hablar de su dura adicción: "Ya no puedo"

Dani La Chepi es una de las figuras más destacadas que tiene El Trece. Con pasado en MasterChef Celebrity y actual conductora de El juego de la Oca, la influencer se ganó un lugar en los grandes medios. Sin embargo, en el pasado tuvo que luchar contra fantasmas propios que la acecharon y contra una adicción de la cual pudo salir adelante.

En diálogo con María Laura Santillán, La Chepi reconoció su antigua adicción al alcohol y explicó: "Me fui animando de a poquito a hablar y contar de los excesos en general. ¡Y nada en exceso es bueno! Un día en el programa de Andy Kusnetzoff di un paso al frente y hablé del tema. A todos les sorprendió porque era alcohólica, pero sí, estuve hasta medicada”.

”Estuve medicada durante años por mis excesos con el alcohol. Siempre viví de noche porque trabajaba en eventos. Y bueno, empecé por una excusa, por un acontecimiento de mi vida a tomar. Y después ya no podía hacer nada si no tomaba”, reveló La Chepi, quien tomó como un hábito rutinario el tomar bebidas etílicas.