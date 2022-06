La carta de amor de Alex Caniggia que hizo llorar a Melody Luz

Por su cumpleaños, Alex Caniggia le escribió una carta a Melody Luz que la enterneció hasta las lágrimas.

Alex Caniggia y Melody Luz protagonizaron un momento enternecedor en El Hotel de los Famosos. Por el cumpleaños de su novia, el mediático le escribió una carta de amor que la hizo emocionar.

Como es sabido, Alex Caniggia y Melody Luz forjaron una relación de pareja en pleno programa. Tan es así que el vínculo existe por fuera del reality show, que ya terminó sus grabaciones pese a seguir en la programación de El Trece.

En la edición de este viernes y con motivo del cumpleaños de Melody, Imanol Rodríguez le preguntó si no le iba a regalar nada. "Es que no tengo nada para regalarle, yo soy de regalos buenos", dijo Alex.

Allí le sugirió que haga una carta de amor, por lo que el hermano del "Pájaro" y Mariana Nannis accedió. "Soy cero romántico pero bueno, lo voy a hacer porque la amo", destacó.

Por ende, el "Emperador" agarró lapicera y papel para comenzar a redactar. "Lo que más quiero es que éste sea el primer cumpleaños de muchos que festejemos juntos. Feliz cumpleaños, amore mío. Te amo", expresó en la carta.

Una vez finalizada, fue hacia la habitación donde se encontraba su pareja y le entregó el regalo, hecho que la sorprendió. "¿En serio me decís?", preguntó Melody, quien le pidió que se quedara para leerla bajo su presencia.

"Hoy me voy a esforzar y voy a escribir mi primera carta", indicó Alex en diálogo con las cámaras de El Hotel de los Famosos. A la bailarina se le cayeron las lágrimas y se mostró visiblemente emocionada frente a la presencia de Imanol Rodríguez y Emily Lucius.

"Finalmente Dimitri [por Alex] me da un regalito, me da una cartita escrita a mano que no hay nada más lindo en este momento para recibir", expresó conmovida. Se dieron un abrazo, un beso y celebraron el cumpleaños de Melody.

Cómo sigue la relación tras el final de El Hotel de los Famosos

El romance entre el influencer y la bailarina comenzó dentro del reality, por lo que mucha gente se pregunta si seguirán juntos una vez que se apaguen las cámaras. Lo cierto es que en las últimas horas, Estefi Berardi dio a conocer en su Instagram algunos detalles sobre lo que sucedió con la relación.

A poco tiempo de que se desarrolle la final de El Hotel de los Famosos, competencia en la que ya se filtró el nombre del ganador, la panelista de LAM (América TV) aseguró: "Les tiro una primicia por acá. Ya están todos afuera del hotel y Alex Caniggia con Melody siguen re de novios a full".

Pese a que Alex había advertido que su idea era estar en pareja con Melody por una cuestión de "estrategia" para ganar en El Hotel de los Famosos, lo curioso es que todavía está de novio con la joven de 24 años, a quien incluso ya presentó de manera formal a su familia.