Se filtró el ganador de El Hotel de los Famosos: el nombre del ganador

Tras la filtración de un video, se conoció quién es el ganador de El Hotel de los Famosos, exitoso programa de El Trece. La reacción de las redes sociales.

El Hotel de los Famosos está cada vez más picante. A pocos tiempo de que finalice el programa, a las autoridades de El Trece se les filtró un video en el que se puede verificar quiénes serán los finalistas del reality y también el nombre del participante ganador.

Las imágenes se viralizaron en las últimas horas por medio de las redes sociales. En las mismas, se puede ver de lejos un escenario repleto de luces en el que hay dos personas paradas. Segundos después, se escuchan gritos y festejos. Un grupo de personas se abalanza sobre otra y luego caen cientos de papelitos.

"Ganó Martín", afirma uno de los hombres que filma el video, en referencia a Salwe. Y luego, una mujer refuerza la noticia. Con mucho enojo, expresó: "Martín y la concha de tu madre". Luego, en el video se puede ver al ganador de El Hotel de los Famosos saltando y abrazándose con otras personas y cantando: "Dale, campeón. Dale, campeón".

Según se aprecia en el video, la persona que perdió la final de El Hotel de los Famosos es consolada por otra que lo abraza. Según los rumores, el hombre que lamenta haber perdido la final es Alex Caniggia, el otro participante que llegó a la final.

Cuándo es el final de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos, reality de El Trece que transita su primera temporada en la TV, aún no tiene una fecha confirmada de su final. Sin embargo, y de acuerdo a lo que trascendió, el desenlace tendrá lugar a mediados de julio. Luego de que termine el programa, Marcelo Tinelli regresará a la pantalla chica para llevar adelante Canta conmigo ahora y también se le dará un espacio a la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza).

La familia de Locho está preocupada por la situación que vive en El Hotel de los Famosos

Lejos de buscar que la situación siga escalando, la familia Loccisano decidió compartir un comunicado en las redes de Locho. En el mismo, pidieron que "no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares". En ese sentido agregaron: "No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista". "No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en redes sociales", siguió la familia del participante en el comunicado que publicaron en las redes de Locho.

Además, agradecieron "de todo corazón" el apoyo y el amor que le dieron los seguidores al participante de El hotel de los famosos en este último tiempo. Para cerrar, insistieron en que no querían generar más violencia a raíz de esta situación y pidieron: "Sepan comprender y una vez más GRACIAS". De esta forma, la familia de Locho Loccisano buscó bajarle el tono a las virulentas reacciones que tuvieron en redes sociales las actitudes de varios participantes del reality de El Trece, que debieron reducir drásticamente sus interacciones en redes sociales por el fuerte repudio que recibieron.