La angustiante revelación de Mirtha Legrand: "Pensé que me moría"

La conductora de televisión contó cómo atravesó la pandemia, en la que estuvo 300 días encerrada. Mirtha Legrand reveló que vivió ese proceso con mucha angustia.

Mirtha Legrand recordó la pandemia y dio a conocer los angustiantes momentos que vivió durante el proceso de cuarentena, en el que estuvo más de un año encerrada y alejada de sus seres queridos. La conductora de televisión reveló que pensó lo peor en ese lapso.

"Qué terrible fue eso. Yo estuve 300 días encerrada, sin ni siquiera salir al balcón, ni recibir a mi familia ni a mis seres queridos. Me afectó muchísimo. Yo me sentía muy mal y ahí fue cuando lo llamé a Facundo Manes para pedirle ayuda y le dije que 'Doctor, yo quiero volver a ser la de antes, haga algo'. Y trabajé”, comenzó su descargo la viuda del director de cine y televisión, Daniel Tinayre.

La actriz de filmes como Educando a Niní y Los Martes Orquídeas contó que creyó que no volvería a tener la vitalidad de siempre. "Pensé que me iba a morir", soltó. Nicole Neumann, presente en la mesa de Legrand, destacó la importancia de aferrarse a los vínculos y agregó: "A mí me pasó que pude estar en casa con mis hijas. Salía a trabajar tres veces por semana a la tele, pero a la vez estaba más en mi casa y esto sí es algo que me hizo bien, sin estar apurada. Compartir tiempo con ellas".

Fuerte cruce entre Nicole Neumann y Susana Roccasalvo en la mesa de Mirtha Legrand

La periodista de espectáculos de El Nueve hizo una reflexión sobre la industria televisiva actual y, al ser interrumpida por la modelo, se mostró muy irritada y la paró en seco. Neumann quiso sumar al descargo de Roccasalvo pero su acotación no fue bien recibida.

Roccasalvo: No creo que la televisión hoy sea atrayente porque los números no dicen eso. Ahora la revolución del Gran Hermano.

Nicole: "Y las redes, ¿no?

R: No, pero estamos hablando de televisión. Las redes son las redes.

N: Pero la gente a veces prefiere más estar en las redes porque la estrella está mostrando lo que está haciendo y por ahí, lo que pasa adentro de su casa que estar viendo una novela.

R: Sí, pero yo hablo de televisión. Si me permitís terminar mi concepto, vas a saber.

N: Sí, cómo no.

R: Yo estoy hablando del bajo rating, pero también de la falta de producción. Por eso no me permitiste llegar a decir eso.