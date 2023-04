La angustiante confesión de Nancy Dupláa: "Me lastima"

La famosa actriz abrió su corazón y reveló qué es lo que más le pesa de formar parte del medio hace tantos años.

Nancy Dupláa abrió su corazón e hizo una fuerte confesión sobre una de las cosas que más la afectan emocionalmente. La reconocida actriz hizo un fuerte descargo y confesó que, pese a la cantidad de años que lleva en el medio, hay cuestiones que todavía la sobrepasan.

Como invitada a La Noche al Dente, ciclo conducido por Fer Dente en América TV, la protagonista de El Reino contó que todavía le cuesta lidiar con la exposición que le da la fama y más aún con las cosas que se inventan. "Me lastima lo que inventan de uno”, aseguró Dupláa conmovida por la charla.

En un principio, Dupláa aseguró que el problema surgió, en realidad, por un tema personal no resuelto: "Yo suelo ser bastante crítica conmigo misma. Mi gran enemigo durante mucho tiempo fui yo misma y tuve que hacer un gran proceso para ver mi verdadero ser”. Sin embargo, luego añadió: "Pero me lastimaba mucho y me sigue lastimando esta cosa injusta que a veces viene de afuera por una imagen que das o que arman de uno mismo".

En este marco, Nancy añadió: "Nunca pude creer ni entender esa relación, las cosas que vi que escribían de mí en una revista. Ese fue mi primer gran dolor que me acompañó por mucho tiempo”. Por último, y muy conmocionada por la situación, sentenció: "Ese es un gran dolor que trabajé mucho para que no impacte tanto”.

Pablo Echarri contó lo que nadie sabía de Nancy Duplaá y Gastón Pauls: "Nos atraíamos"

Pablo Echarri se acordó de una anécdota que nadie sabía sobre la relación entre su actual pareja Nancy Dupláa y Gastón Pauls, quienes estuvieron juntos solo un año entre 1994 y 1995. El actor contó detalles de algunas cosas que vivieron juntos antes de que sean novios y sorprendió a todos.

"La primera vez que trabajamos juntos fue en la película El Desvío y la verdad es que nos atraíamos, nos dimos cuenta en ese encuentro inicial", expresó Pablo Echarri, quien fue invitado al late night show, Noche A Dente, que conduce Fernando Dente por América TV. Entre otros temas vinculados a su vida laboral, dio detalles de los primeros destellos donde comenzó el amor con Nancy Duplaá.

"Si bien cada uno estaba con su pareja en ese momento, había una atracción bastante fuerte, ella en ese momento estaba con Gastón", reveló el actor, dejando entrever que todo empezó mientras ambos estaban en sus respectivas relaciones amorosas. Cabe recordar que, en ese momento, Echarri estaba en pareja con Natalia Oreiro, que actualmente se encuentra con el líder de Divididos, Ricardo Mollo.

"No tengo dudas que la elijo a ella como madre de mis hijos y como mi compañera ideal, pero no podría continuar con ella si no la eligiera como mi amante", consideró sobre el tipo de relación que mantiene con la actriz. En este sentido, agregó: "Creo que eso es lo que nos lleva hacia adelante todo el tiempo, es algo que seguimos hablando y construyendo".