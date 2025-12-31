Una panelista de Bendita mostró su angustia luego de que Canal 9 le impidiera despedirse.

El desembarco de Beto Casella a América TV es un hecho. El histórico conductor de Bendita dejará su exitoso ciclo después de 20 años, principalmente por la serie de rispidices que hubo con las autoridades de Canal 9 en los últimos meses. Con él se fueron varios panelistas, incluyendo a Any Ventura.

La reconocida periodista, que llevaba más de década y media en el programa, se presentó el martes 30 para la que iba a ser su última participación. Sin embargo, cuando ya estaba preparada para salir al aire, desde el canal le comunicaron que iban a prescindir de ella y le impidieron así despedirse de la audiencia.

Any Ventura y su angustia por no poder despedirse en vivo

Ángel de Brito brindó esta información en LAM (América TV), para luego entablar una conversación telefónica con su colega. "Estoy re triste. No sé si fue un mal entendido o con intención...", deslizó primeramente Any. Tras ello, reconstruyó lo ocurrido: "Desde hace años voy todos los martes y, ya lista, un productor me dijo que hoy no estaba en la grilla y lamentablemente no iba a ir al piso. Me tuve que ir".

Notablemente angustiada, contó que "iba a agradecer por todo este tiempo". "Saludé a todas las personas que me hicieron la vida más fácil en estos 14 años, pero no pude subir al piso", añadió. Luego, señaló con molestia: "¿De qué tienen miedo?, ¿tan peligrosa soy que no puedo decir que agradezco este laburo?, ¿es tan grave decir eso?".

Luego de reiterar que está triste, mencionó que fue algo que habló con Beto Casella y que "se perdieron una despedida cariñosa". Finalmente, confesó a corazón abierto: "Lloré porque me dio tristeza e impotencia".