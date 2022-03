La angustia de Stefi Roitman tras haberse casado: "Tristeza y ansiedad"

Stefi Roitman preocupó a sus seguidores tras un posteo en sus redes sociales, en medio de los rumores de crisis con Ricky Montaner.

Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrentan fuertes rumores de crisis matrimonial tras haberse casado el pasado 10 de enero de 2022. A pesar de lo felices que se los vio en aquella gran celebración, se rumorea que todo se vino cuesta abajo desde entonces. Estas versiones aumentaron todavía más cuando los seguidores de Stefi notaron algunos detalles en sus posteos de las redes sociales. Ahora, publicó un mensaje que enendió las alarmas todavía más.

De acuerdo con sus fanáticos, a Stefi se la ve con la mirada triste en muchas de las nuevas fotos que publica. En sus últimos posteos, se pueden leer algunos comentarios de sus seguidores como “¿Cara triste hace días o es mi impresión?”, “Desde que está casada chau sonrisa”, “Siempre aparece sola en las fotos” e incluso una internauta señaló que le recuerda a “Lady Di después de casarse” por la tristeza que se ve en su rostro.

Por otro lado, en este momento Roitman se vino a su país natal, Argentina, a visitar a su familia y a hacerse tratamientos en los dientes y publicó un mensaje en sus redes contando cómo se siente. “Uffff. Pasé un fin de semana lleno de todo. De recuerdos, de tristeza y ansiedad. De ir y venir. También de emoción, alegrías y adrenalina por lo que viene. Soy un tsunami espectacular. Quisiera ir y sentir con más calma, pero no me sale. Buena semana, gente. A ver qué tal viene”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los rumores del mal vínculo entre Stefi Roitman y su suegra, Marlene Montaner

Por otro lado, también se rumorea que Stefi habrá tenido algunos cruces con su suegra, Marlene Montaner, la mamá de Ricky. De acuerdo con lo que se dijo, tanto ella como Ricardo Montaner querían que Ricky y Stefi firmaran un acuerdo prenupcial antes de casarse y estaban muy preocupados por la división de bienes en caso de un eventual divorcio.

Rodrigo Lussich contó esto en Intrusos y aseguró: “Una fuente fiable estaba en la mesa de al lado y escuchó cómo Stefi le decía a su mamá: ‘Tengo que firmar el contrato prenupcial’. La madre le decía: 'Tenés que hacerlo, hija, porque sabés cómo son las cosas con esta gente’. Se comprueba que tienen que firmar el prenupcial afuera, en el exterior, porque acá no se podía. Esa gente no le va a dar ni un peso a Stefi el día de mañana, nada”.

Más tarde, Roitman habló al respecto y negó todas estas versiones. “Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido. Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'”, expresó durante una entrevista con Perros de la Calle (Urbana Play 104.3).