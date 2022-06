La angustia de Romina Pereiro por Chano: “No la está pasando bien”

Romina Pereiro, exesposa de Jorge Rial, contó la verdad sobre el estado de su amigo Chano Charpentier, quien tuvo una recaída por sus adicciones.

Romina Pereiro, la exesposa de Jorge Rial, publicó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram en apoyo a su amigo Chano Charpentier, quien volvió a ser internado de urgencia tras una recaída por sus problema con las adicciones. En su descargo, la nutricionista remarcó la importancia de una ley que asista y proteja a las personas que sufren de esta enfermedad.

La médica compartió un video de la madre de Chano hablando en el Senado de la Nación, lugar al que fue convocada para dar su aporte en el debate de la Ley de Salud Mental y Adicciones, y publicó un mensaje para concientizar a sus seguidores sobre el tema. “Tengo un amigo que no la está pasando bien. Ni él ni su familia. Como es un caso público, me parece que es momento de visibilizar a través de las palabras de su mamá que la Ley de Salud Mental necesita ser debatida y modificada urgente”, comienza el texto.

“Las personas con adicciones necesitan tratamiento multidisciplinario y sus familias contención y orientación profesional. El Estado debe estar presente atendiendo y conteniendo a los pacientes y sus familiares. Garantizando el acceso al sistema de salud que corresponda”, sigue el posteo. “Chano, te queremos y te esperamos con mucho amor”, cerró Pereiro.

A fines de mayo de 2022, el exvocalista de Tan Biónica fue internado en una clínica psiquiátrica. Aunque su familia aseguraba que se había recuperado diez meses atrás, cuando estuvo internado en rehabilitación durante varias semanas, Chano sufrió una fuerte recaída. Su mamá, Marina Charpentier, habló con la prensa y confirmó que debieron internarlo por segunda vez.

La palabra de la mamá de Chano sobre su recaída

“Chano está internado. No lo veo hace seis días. Está en el lugar donde tiene que estar. Ojalá sea para bien esta nueva internación”, contó Marina en diálogo con América Noticias desde el Senado. En este sentido, la mamá del músico explicó que esta internación “es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí, y aquiete su dolor y su cabeza”.

“Mi hijo estaba en riesgo para sí mismo. Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir. Hay muchas madres que están peleando al lado mío, que ya no tienen a sus hijos, y me dicen que pelean por el mío y los otros”, remarcó Marina.

“Soy Licenciada en trabajo social y me especialicé en adicciones, pero en este momento no estoy trabajando. Me convocaron en el Senado porque para modificar una ley necesitan gente con conocimiento y la experiencia de personas, sobre todo, de las madres. Creo que es la primera vez que nos están escuchando”, cerró la madre de Charpentier.