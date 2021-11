La angustia de Baby Etchecopar tras la remontada del peronismo en las elecciones 2021

Baby Etchecopar manifestó su tristeza por los resultados que consiguió el Frente de Todos en las elecciones 2021 y señaló que no cumplirá con su promesa de abandonar el periodismo.

Baby Etchecopar no deja de hacer papelones en la TV argentina. Tras haber prometido que se retiraría del periodismo si el peronismo mejoraba los números en la Provincia de Buenos Aires durante las elecciones 2021, el conductor ultraopositor aseguró que no la cumplirá y también manifestó su profunda tristeza por los resultados que consiguió el Frente de Todos.

En su habitual editorial, por la pantalla de A24, el periodista de la ultraderecha hizo su descargo contra la clase política: "Nadie ganó. Hay 120.000 muertos por la pandemia, los chicos con hambre, sin estudio y sin colegio. La gente gana lo mismo que hace dos años, no te alcanza para cada 15 del mes. ¿Qué carajo vamos a festejar? Los únicos que ganan son los políticos que, a partir del 10 de diciembre, empiezan a cobrar fortuna y nosotros, como pelotu... yendo a votar un domingo para que todo quede igual".

Incluso, Baby Etchecopar cuestionó la idea que propuso el Oficialismo para mantener un diálogo con la oposición: "No me gustaría que los políticos empiecen a hablar, arreglen entre ellos y que nos garquen de nuevo. Nunca va nadie preso y ningún delincuente devuelve la guita".

Baby Etchecopar manifestó su tristeza tras la remontada del peronismo en las elecciones 2021.

La promesa que Baby Etchecopar hizo y que no cumplió

Baby Etchecopar se refirió a las cargadas que recibió tras no cumplir con una promesa. Hace más de una semana aseguró que si el Frente de Todos crecía más de 1 punto en las elecciones 2021 de la Provincia de Buenos Aires, dejaría su carrera como periodista. Con mucha bronca, y comentarios sumamente machistas, se defendió con un descargo insólito: "Lo ratifico. Cuando dije esto. Ponete frente al televisor, tapale los ojos a tu mujer para que no se excite porque conmigo las mujeres se vuelven locas. Locas se vuelven...".

"Hoy, los kirchneristas mandaron esto creyendo que me hacían daño, pero lo voy a contestar. Los bolu... lo pusieron como cargada, pero yo lo ratifico. Cuando dije esto no sabía que iban a gastar plata y que iban a repartir en Quilmes plata para los boludos, electrodoméstico, camitas de pino, bolsas con comida o remises para que los lleven a votar y comprar votos. Pensé que era una elección de gente limpia. Igualmente, no es nada... perdieron igual, pero no es nada agradable que Tolosa Paz haya sacado ese puntaje", agregó Etchecopar, con bronca y tristeza.

Asimismo, se mostró sorprendido por la mejora en la elección de Tolosa Paz y luego lanzó todo tipo de insultos: "Lo malo no es quién ganó... ganaron Santilli y Vidal, lo malo es que Tolosa Paz perdió por poco. Me levanté de muy mal humor. Esperaba una derrota estrepitosa que castigara la 'fiestonga', castigando el avión presidencial que la 'primera damita' usaba a discreción, las incoherencias del Presidente y los dislates de Cristina, los aprietes y los maltratos en estos años. Para la mie... es un triunfo. Es un milagro que hayan sacado ese puntaje. Por eso no creo que haya sido un triunfo. Un triunfo hubiera sido que ni se presenten en las elecciones y que saquen cero en las elecciones".