La advertencia de La China Suárez a Rusherking: "Elegí, tus amigos o yo"

"La China" Suárez le respondió a "El Demente" tras el reproche que le hizo a Rusherking por el Día del Amigo.

"La China" Suárez publicó un sorpresivo mensaje en sus redes sociales dirigido a los amigos de Rusherking, su actual pareja, a quienes les lanzó una fuerte advertencia: que no piensa soltarlo.

Todo comenzó cuando "El Demente" le hizo un reproche a Rusherking a través de un posteo en Instagram en el Día del Amigo, ya que en lugar de haberse quedado en Argentina con sus amigos se fue de viaje con "La China" a Disney. Varios amigos del cantante, como Duki, Lit Killah y Nobeat se sumaron al reclamo y crearon el hashtag #FreeRusher a modo de broma.

A pesar de que "El Demente" había hecho ese posteo desde el lado del humor, la noticia cobró una gran repercusión. "Amigo, no puedo creerlo. Estoy en un Uber y en la radio están diciendo que el Rusherking se peleó con sus amigos por culpa de que 'La China', ¿qué flasheaban?", publicó el youtuber en sus historias de Instagram.

El intercambio entre "La China" Suárez y "El Demente".

"La China" la reposteó en su perfil y en lugar de responder con enojo, siguió la corriente y soltó con ironía: "Es verdad. Le dije: 'Elegí, tus amigos o yo'. Y el resultado está más que claro. Ya vamos a hablar vos y yo", concluyó la exestrella de Casi Ángeles.

"El Demente" le contestó con un mensaje aún más directo: “China, devolvenos a Rusher, era nuestro”. "Ni en pedo. Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque si no sabe que me pierde”, cerró la actriz.

El reclamo de "El Demente" para Rusherking

En aquel posteo, el youtuber había publicado fotos junto a Rusherking y la frase: "Se busca. Si alguien tiene alguna info, comunicarse". Y debajo escribió: "Feliz Día del Amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto, a esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras...".

"'Tomi', le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher... ERA mi amigo, pero este día tan especial decidió organizar un viaje a Disney con lo que creo es su nuevo grupo de amistades... volá alteo campeón", bromeó el influencer. Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes por parte de otros artistas del género urbano amigos de Rusher.

En su defensa, Rusherking le contestó: "Jajajajajajajaja te amo mi hermano, perdón, estoy trabajando, te lo juro. Vos te fuiste un mes con Iara, ¿y yo me quejé? NO, ¡te apoye porque es lo que te hace feliz! Qué dolor que siento".