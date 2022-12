La abuela de Julián Álvarez hizo llorar a todos antes de la final: "Pido salud para poder"

El desgarrador pedido de la abuela de Julián Álvarez antes de la final del mundo. Las palabras de la señora se difundieron en el programa de Georgina Barbarossa.

La abuela de Julián Álvarez emocionó a todos faltando muy poco para la final del Mundial. Tita habló desde Calchín, el pueblo de donde es oriunda "La Araña", y pensando en el partido definitorio ante Francia no pudo evitar las lágrimas que conmovieron a Georgina Barbarossa.

"Ha sido un chico muy bueno y tranquilo. La mamá es maestra jardinera. Él es el menor de los hermanos y cuando tenía tres años ya lo llevaban a la cancha. Siempre se destacó de chiquito. Venía al patio y siempre estaba con la pelota. Fue a probarse en Argentino Juniors, en Boca, en River, que ya lo querían fichar. Pero cuando era chico lloraba porque no quería ir más a una pensión, entonces el padre dijo que no lo iba a obligar, que cuando fuera grande tomara la decisión él mismo. Y cuando cumplió 15 años dijo: 'Me quiero ir a River'", comenzó diciendo Tita.

Por otra parte, en diálogo con Telefe, la abuela de Julián Álvarez aseguró que a su nieto lo quieren todos más allá de los colores y se quebró: "Muchas familias que son de Boca lo ven igual. Dicen que lo miran a Julián porque es de acá. Su sueño era jugar en la Selección y jugar con Messi. Y se le cumplió el sueño. Pido tener salud para poder disfrutar todo esto".

Georgina Barbarossa se emocionó con la abuela de Julián Álvarez

Al oir el testimonio de Tita, Georgina Barbarossa no pudo contener sus lágrimas. "La amo. No puedo llorar todo el programa", aseguró la conductora, claramente emocionada por las palabras de la abuela de Julián Álvarez. A su vez, la líder de A la Barbarossa agregó: "Imaginate la emoción de ver a tu nieto jugar con Messi, ver que puede plasmar sus sueños. Esto es tan importante para tantos chicos que se están yendo del país. Sé que estamos viviendo en un momento muy difícil pero tenemos un material humano... Tenemos que seguir".

Se definió qué camiseta usará la Selección en la final ante Francia

La Selección ya decidió qué camiseta utilizará en la gran final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Las coincidencias abundan en esta Copa del Mundo y este caso no es la excepción, ya que la misma indumentaria la vistió en tres de los cinco duelos decisivos que afrontó. El elenco que dirige Lionel Scaloni irá por la tercera y ya sabe cómo saldrá al campo de juego para medirse ante los europeos.

La clásica celeste y blanca será la casaca con la que la "Scaloneta" enfrentará a los galos, tal como sucedió en otras ocasiones en la historia del torneo. La primera se dio en Uruguay 1930, donde los locales ganaron y se quedaron con el trofeo, pero las dos finales siguientes en las que el combinado nacional usó la titular fueron con final feliz. No así con la suplente, con la que no le fue nada bien.

La siguiente final a la que llegó la "Albiceleste" fue la del Mundial Argentina 1978, en donde los de César Luis Menotti utilizaron la camiseta a bastones celeste y blanca ante Países Bajos y ganaron 3 a 1. Ocho años después, en México 1986, los futbolistas vistieron dicha casaca y se impusieron ante Alemania por 3 a 2 para levantar la Copa por segunda vez en la historia. La coincidencia en el último certamen que jugará Lionel Messi ilusiona a más de uno.