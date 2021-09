Karina Mazzocco se quebró en vivo al dar una terrible noticia: "Tiene cáncer"

Karina Mazzocco se quebró y se emocionó en vivo en América TV cuando reveló que a una persona muy cercana le descubrieron cáncer hace poco.

Karina Mazzocco se quebró en vivo en plena conducción de A la tarde (América TV) al revelar que a una amiga le descubrieron cáncer de mama hace poco tiempo. Si bien la actriz y modelo no suele comenzar los programas con este tipo de relatos, en esta oportunidad no pudo contener su tristeza y sorprendió tanto a los presentes en el estudio del canal como a los televidentes. "Necesito compartir algo que me está pasando hoy", arrancó a modo de introducción hacia el resto.

Ya directamente al borde de las lágrimas, pasó a detallar entonces la delicada situación que atraviesa esta persona muy cercana a ella en el trato diario: “Una amiga mía, como tantas otras personas, por la pandemia no logró hacerse sus estudios mamarios a tiempo y le detectaron un cáncer de mama muy fuerte”. Al instante, recordó que la noticia se dio a fines de febrero de 2021 y que ella “hizo al pie de la letra lo que tenía que hacer, las 16 sesiones de quimioterapia, y el 15 de septiembre fue operada con una mastectomía, con todo lo que eso significa”.

Luego de haberse quebrado y llamado la atención en pleno programa de A la tarde, Karina Mazzocco profundizó: “Yo no soy de abrirme ni de compartir lo que me pasa, pero es importante que todas las mujeres que se tienen que hacer la mamografía saquen un turno ya. Un diagnóstico a tiempo te puede salvar la vida”. En la misma dirección, amplió: “Yo quería transmitir este mensaje porque confío en que los mensajes llegan a tiempo, y con que le llegue a una persona me alcanza, me sobra y me siento más que satisfecha”.

“A las que están del otro lado, a mis compañeras y también me lo digo a mí”, insistió la conductora de 51 años. Entonces, lanzó un pedido destinado directamente a los hombres: “Por supuesto que a los varones les encanta ver las lolas de una mujer, acariciar las lolas de una mujer, pero también tienen que cuidar las lolas de una mujer y preguntarles a sus compañeras ‘¿te hiciste la mamografía? ¿Querés que te acompañe a hacértela?’”.

"Cuento esto porque mi amiga está ahora internada y su compañero fiel, al pie del cañón con ella, sosteniéndola. Yo quería mandarle mi amor a mi amiga, a toda su familia, y transmitir este mensaje que es fundamental”, agregó Mazzocco, que se refirió a este tema tan delicado durante algo más de cuatro minutos.

La modelo y actriz continuó con relación a la cercana llegada de octubre, determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el “mes rosa” para concientizar precisamente sobre el cáncer de mama: “En todos los medios se va a hablar, vas a ver carteles por la calle... Faltan 15 días. Nadie nos va a cuidar”.

Por último sobre esta situación, liquidó a la clase política por los manejos en este sentido durante el coronavirus: “Nuestros dirigentes han decidido que había que atender sólo lo urgente y que lo importante quedaba en un segundo plano. Mi amiga estuvo entre los importantes y no entre los urgentes, y hoy está sometiéndose a esta cirugía. Por esto me parecía urgente e importante decirlo en este día”.