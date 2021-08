Mar Tarrés enfureció y fue letal con Karina Mazzoco y su programa de TV

La celebridad de redes compartió una transmisión en vivo en Instagram y se descargó ante los comentarios gordofóbicos que había recibido.

La influencer Mar Tarrés utilizó su cuenta de Instagram para hacer un contundente descargo de su indignación ante las preguntas que le habían hecho en el ciclo A la Tarde, en los que sintió cierta gordofobia. Mediante un vivo de Instagram, la activista body positive recalcó los errores que cometieron en el programa conducido por Karina Mazzocco.

“Hola, indignada estoy. Acabo de salir del programa de Karina, ya a esta altura haciendo cuestionarios gordofóbicos cansa. Un periodista tiene que instruirse antes de hablar del tema, la primera pregunta que me molestó mucho y que es triste hacerla en televisión fue ¿vos te sentís cómoda con tu cuerpo? Uno no va por la vida preguntándole a la gente, ustedes se sienten cómodos con su cuerpo, con su mujer, con su sexualidad, eso no suma, la verdad porque ven que están viendo que soy gorda”, comenzó la participante de Showmatch: La Academia.

Luego, Tarrés hizo referencia a los cambios de paradigma que ha habido en el último tiempo en relación a la manera de tratar el sobrepeso y los términos que quedaron en el pasado. “Seguir insistiendo con que las personas gordas están enfermas... Hay nuevos conceptos a nivel mundial y médicos donde van a entender que ser gordo es un tipo de metabolismo. Nosotros nos pasamos toda la vida haciendo dietas y no logramos bajar de peso”, continuó la celebridad.

“Hay muchos privilegios de ser flacos que los gordos en este mundo no los tenemos, desde conseguir ropa que te entre, quedar en un trabajo, entrar en un asiento, entonces lógicamente nadie quiere ser gordo pero es lo que me tocó ser entonces me acepto así como soy porque llevo 34 años luchando para bajar de peso, porque subo, bajo, subo, hago efecto rebote entonces un día decidí aceptarme así”, concluyó la humorista.

Fuerte descargo

Hace algunos días, Mar Tarrés dedicó una publicación a su padre en el día de su cumpleaños y relató algunas crudas anécdotas que le tocó vivir. “Hoy no tenía ganas de subir esta foto porque siempre que lo hago tengo que estar borrando comentarios hirientes pero es mi papá y fue la persona más increíble del mundo. ¡Se merece este y mil homenajes más!”, escribió y continuó: “Con mis hermanas sufríamos un montón las burlas en la puerta del colegio cuando él nos iba a buscar y ahora lo sufro yo de grande en mis redes. Por eso soy activista body positive, porque cargar con kilos y/o enfermedades es nuestro problema, ¡pero que a vos te moleste es el tuyo! Resuelvan en ustedes lo que les molesta de los gordos”.