Karina Mazzocco se hartó y dijo lo que muchos piensan de Jorge Rial: "Hipocresía"

Karina Mazzocco le declaró la guerra a Jorge Rial con un contundente descargo.

Karina Mazzocco es una reconocida modelo y presentadora de televisión que actualmente está al frente de A la Tarde en América TV), el canal en el que Jorge Rial trabajó durante años en Intrusos. En las últimas horas, la presentadora se sumó a la ola de periodistas de espectáculos que criticaron al conductor. La periodista recordó un viejo rumor del pasado y cuestionó duramente el reconocimiento que se le da a Rial en la industria de la televisión.

Todo comenzó cuando se armó un debate en A la Tarde en torno a los premios. En determinado momento, Mazzocco recordó los rumores que circularon antes de la última entrega sobre el supuesto homenaje que iban a hacerle a Jorge Rial. A pesar de que estas versiones eran falsas y el hecho nunca se concretó, la periodista aprovechó la oportunidad para hacer un filoso comentario contra su colega.

En su descargo, Mazzocco enumeró las razones por las que considera que el presentador jamás sería digno de recibir un homenaje en los Martín Fierro. Según la periodista, Rial "fue un hombre que, históricamente, estuvo en contra de los Martín Fierro e incluso daba la información por adelantado". "¡Por eso me parece una hipocresía nominarlo para algo! ¡Una hipocresía total! Porque él es archienemigo del premio", argumentó.

"Lo digo de vuelta. Es un hombre que estuvo, históricamente, enfrentado al Martín Fierro, no cree en el premio, él se burla del premio inclusive. Por eso digo que es una hipocresía que lo nominen. Más allá de que Ventura sea o no el presidente", reflexionó. Al escuchar sus palabras, Ventura se mostró de acuerdo y comentó: "Es una hipocresía de parte de él, porque él fue socio de APTRA y hasta quiso ser directivo, pero como no lo votaron se fue pegando una patada a la puerta. Él y Lucho Avilés”.

Karina Mazzocco se cansó de Luis Ventura y le frenó el carro en vivo

En una reciente emisión, Karina Mazzocco protagonizó un tenso momento con Luis Ventura al aire. Todo comenzó cuando el periodista habló sobre los videos íntimos que se filtraron de Fátima Florez con su exesposo, Roberto Marcos, y manifestó: "¿Ustedes se acuerdan lo que fueron los videos de Fátima con Norberto, llenos de fuego? Hubo un momento en la relación que fue sexo y fuego puro, sino no durás 22 años. No vaya a ser que esto sea un tema del momento y después se desvanezca".

La conductora se impactó fuertemente por sus declaraciones y le preguntó: "¿Vos decís que Fátima se está equivocando en probar con Milei? Le estás bajando el pulgar al romance de Milei y Fátima". "No, no le estoy bajando el pulgar. Estoy hablando de vida, de un camino recorrido. Uno sabe lo que es una pareja, una calentura, un polvo", remarcó Ventura. Mazzocco no soportó más el tono de sus comentarios y le hizo una dura advertencia: "Hay chiquitos, niños, mirando la tele. Estás hablando en un idioma muy de entrecasa. Así no, así en la tele no”.