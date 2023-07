Karina La Princesita fue vista con un ex Gran Hermano y se revelaron comprometedoras fotos

La famosa cantante fue vista a la salida de los Martín Fierro junto a uno de los participantes del reality ganador del oro.

La gala y posterior fiesta de los Premios Martín Fierro generaron furor en el mundo del espectáculo, sobre todo porque es el evento en donde figuras de todos los canales de televisión se encuentran de forma anual y hacen estallar la polémica. Sin embargo, una situación impensada tuvo lugar en la jornada del domingo 9 de julio y es que Karina "La Princesita" fue vista a la salida de la fiesta con un exparticipante de Gran Hermano y se revelaron comprometedoras fotos.

A meses de haber confirmado su separación de Nicolás Furman y en medio de su lucha con un cuadro delicado de depresión, la reconocida cantante se mostró dispuesta a rehacer su vida amorosa, pero con el condimento especial de que eligió a una de las figuras más polémicas del reality show. Fue "Pampito", panelista de Mañanísima, quien reveló los detalles al respecto y mostró imágenes que confirman su primicia.

"Estuvieron de afterparty y después se fueron juntos. Otro ex Gran Hermano les hizo el aguante y los llevó. Estamos hablando de Karina 'La Princesita' y 'El Conejo'", confirmó el famoso periodista de espectáculos. El cordobés finalizó su relación con Coty Romero hace poco más de un mes atrás y aseguró en varias ocasiones que estaba "muy afectado" por la ruptura. Sin embargo, parece que esto quedó atrás y ya está dispuesto a conocer nuevas personas.

En este marco, "Pampito" amplió: "Ya estaba amaneciendo. ¡Se fueron tarde!". Además, contó que fue Marcos Ginocchio, el ganador del reality en su edición 2022, quien acompañó a la pareja. "Si bien Marcos les hizo el aguante, Karina se fue con el Cone y se habrían ido a la casa de ella", sentenció el periodista. Por su parte, ni Karina ni "El Conejo" dijeron algo al respecto públicamente.

Karina La Princesita se quebró y le hizo un desgarrador pedido a su familia: "Mamá, por favor"

Karina "La Princesita" es una de las cantantes argentinas más destacadas, y por eso las novedades sobre su salud mental son de interés público. Es conocido que la artista está transitando por un delicado cuadro de depresión y, en este sentido, fue ella misma quien se pronunció para confirmarlo. Ahora, fue su madre Mónica la que habló y recordó un desgarrador pedido que su hija le realizó.

“Una vez estaba muy mal. Me pidió y me dijo ‘mamá, por favor, intername’. Yo llamé para todos lados, no sabía para dónde disparar. Ella es muy hermética, es muy raro que me haya dicho algo así”, manifestó Mónica, quien dialogó con LAM para actualizar a los seguidores de "La Princesita" sobre su estado actual.

Agregando información sobre el cuadro de su hija, la madre de Karina dijo: "Yo sabía que estaba pasando cosas que la ponían mal, estaba nerviosa. Ella es grandiosa, es una leona. En lugar de ella, yo no sé lo que hubiera hecho. Kari hace muchas cosas por todos nosotros, desde que yo dejé de trabajar. Yo me siento peor, no está bueno saber que tu hija se rompa el lomo y me esté preguntando todo el tiempo qué necesito”.