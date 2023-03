Karina La Princesita enfureció en pleno show contra un empleado y lo atacó en vivo: "No sabés"

La cantante se enojó en vivo con una de las personas que trabajaban con ella. Karina La Princesita no soportó un error de sus compañeros.

Karina La Princesita se enojó en pleno recital y descolocó a sus fanáticos cuando hizo un fuerte reproche a algunos de sus compañeros de trabajo. La intérprete de hits como Corazón mentiroso y Con la misma moneda explicó el motivo de su bronca con un tono acorde a su sentimiento de impotencia.

"Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando", comenzó su descargo la exjurado de Cantando 2020 mientras miraba a un sonidista ubicado detrás del público. La cantante de Fuera aseguró que no se escuchó bien durante todo el show y se mostró enojada por la falta de percepción de los sonidistas sobre esa realidad.

Los cantantes utilizan auriculares en los que escuchan con volumen regulado su propia voz y los instrumentos que ejecutan sus músicos. Este recurso es fundamental para el buen desempeño vocal de los artistas, dado que el sonido ambiente y, sobre todo, los gritos de los fans, les permiten escucharse para poder afinar. En este caso, Karina vivió una experiencia complicada porque hubo un problema con ese sistema, por lo que también arremetió con otro sonidista que estaba ubicado sobre el escenario: "Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor".

El sonidista le habría explicado a la cantante que no le ponía más volumen porque si no se acoplaba y ella respondió: "Si me acopla es porque no estás haciendo bien tu trabajo, así que por favor".

Karina La Princesita sobre su salud mental

"Hay un montón de gente que sufre este trastorno, que es el trastorno de ansiedad y que algunos no lo quieren contar por vergüenza, otros porque no saben de qué se trata. Muchísima gente pasa por esto y La Princesita… Vamos a ver lo que posteó", enunció la madre de Sol Cwirkaluk. Karina aseguró que no le desea a nadie los ataques de pánico y describió cómo se sienten: "No sabés qué hacer, no podés respirar. Sentís que te morís".

"El Pollo" Álvarez se pronunció al respecto tras un informe en su ciclo, Nosotros a la Mañana, y acotó: "Es una madraza y una mujer que va muy para el frente, que tiene que estar en los shows, que tiene que llevar el plato de comida a la casa. Pero todo eso te empieza a pesar y si lamentablemente no te tratas, es difícil llevarlo a cabo".