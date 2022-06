Karina La Princesita dio una nota con El Polaco y confesó: "Volvería con un ex"

La sorprendente respuesta de Karina "La Princesita" cuando le preguntaron si volvería con una persona del pasado.

Karina "La Princesita" fue entrevistada por un móvil de LAM (América) y se sinceró sobre sus amores del pasado, sus deseos para el futuro y la posibilidad latente de darle una segunda oportunidad al amor con una persona con la que ya tuvo una relación.

"El Polaco" también estuvo presente durante la entrevista y ambos contestaron la pregunta más esperada: si volverán a estar juntos en algún momento. La expareja se separó en 2012 y su ruptura fue bastante mediática, especialmente cuando salieron a la luz rumores de infidelidad por parte de ambos.

Ahora que los dos rehicieron sus vidas y volvieron a separarse, "El Polaco" de Barby Silenzi y Karina de Nicolás Furman, se abrieron sobre la relación e hicieron una inesperada confesión. Todo comenzó cuando el movilero les preguntó si volverían con un ex, con la esperanza de averiguar si todavía se aman.

"Yo volvería con un ex, y él (El Polaco) volvería con una ex. Pero si vos querés llegar a la respuesta de si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es no", contestó la cantante de Con la Misma Moneda. Y agregó que aunque no volvería con "El Polaco", le daría otra oportunidad a su ex más reciente: "Con Furman sí. Yo lo amo y vos lo sabés. No terminé mal con él".

Lejos de mostrarse celoso, el artista de cumbia contó que se llevó una muy buena impresión de Furman, que incluso hicieron un asado juntos y que le parece "un fachero bárbaro". Acto seguido, "La Princesita" aprovechó para tirarle un palito de rencor a "El Polaco".

"Aparte entre nosotros no pasó una infidelidad. Fueron problemas de un adulto que sabe lo que hace y no comete errores", señaló, en relación a su escandalosa separación. "Me descuidé dos minutos y ya me está bardeando", contestó el cantante, a lo que Karina le respondió entre risas: "¡Era un chiste, era un chiste!".

Las declaraciones de Karina "La Princesita" sobre su separación de Nicolás Furman

Karina y Furman confirmaron su separación después de dos años juntos. “Estoy sola. No se lo dije a nadie", contó la artista durante un móvil con LAM (América). En este sentido, detalló que la terapia la ayudó mucho a curar heridas del pasado. "Estoy aprendiendo con terapia que uno tiene que sanar a su niño interior".

Sin embargo, se negó a dar detalles sobre los motivos de su separación. "La respuesta es que es muy nuestro, no te voy a decir nada. Como todas las parejas, he aprendido que los problemas no se cuentan en televisión, que cuando uno está mal tiene que ir al psicólogo o contarle a un amigo", reflexionó la cantante.