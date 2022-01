Karina Jelinek y su peor pesadilla: la estafaron por 200 mil dólares

Karina Jelinek enfrenta un momento muy complicado luego de que una persona a la que consideraba familia la estafó.

Karina Jelinek atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida ya que habría sido estafada por una importante suma de dinero, según revelaron en A la tarde (América TV). La plata que le habrían robado a la modelo estaba destinada a cumplir uno de sus deseos más importantes del último tiempo, el convertirse en madre a través de la subrogación de vientre, un procedimiento sumamente costoso.

A mediados del 2021, Karina Jelinek contó en su visita a PH: Podemos Hablar que el proyecto para convertirse en madre a través de la subrogación de vientre ya estaba en marcha. Cabe recordar que esta clase de procedimientos no está legislada en Argentina, por lo que muchas celebridades locales viajan a Estados Unidos para poder ser padres, tal como hicieron Luciana Salazar, Ricardo Fort, Marley y Flavio Mendoza, entre otros. También es importante resaltar que el costo del tratamiento es bastante costoso: alrededor de 100 mil dólares.

Pero el deseo de Jelinek al parecer tendrá que esperar, según revelaron en A la tarde. En el programa de Karina Mazzocco contaron que la modelo habría sido estafada por un hombre mayor al que ella consideraba parte de su familia. Es que este hombre, del que no se develó su nombre sino solamente las iniciales JL, tenía guardados en una caja de seguridad propia 200 mil dólares y algunas joyas de Jelinek, que no le devolvió. Cora de Barbieri contó también que se trata de un hombre ligado al medio artístico.

"Karina confió porque ese hombre era como un familiar para ella. Pero, si la situación no se resuelve, una de las primeras demandas que iniciaré en el 2022 será contra esta persona", aseguró Ana Rosenfeld en diálogo con A la tarde sobre este tema que tiene muy preocupada a Jelinek. En ese sentido, en el programa de Mazzocco contaron que finalmente la modelo logró hablar con JL, quien tras muchas vueltas le explicó que había utilizado su dinero para un negocio que no salió como él esperaba.

Las declaraciones anteriores de Karina Jelinek sobre la maternidad

Meses atrás, Jelinek había explicado que no eligió la subrogación de vientre porque no pueda tener hijos, sino que es lo que los médicos le sugirieron. “Me desaconsejaron transitar un embarazo porque podría llegar a tener algunas complicaciones. No es que no pueda quedar embarazada, pero teniendo en cuenta este consejo y que existe esta posibilidad del alquiler de vientre, tomé esta decisión”, sentenció.

Karina decidió tener este bebé con su amiga Flor Parise ya que es la persona con la que elige pasar su vida y ya conviven juntas. Además, ella es mamá de un niño llamado Benicio. “Flor ya tiene su hijo y me va a ayudar y a enseñar un montón de cosas porque ya las vivió. Si bien ya convivimos, un bebé obviamente va a cambiar la dinámica de la casa. Aunque ya, hace varios días, estamos con Benicio, que es el hijo de Flor, entonces un montón de veces hacemos planes de chicos. Digamos que fui practicando”, cerró.