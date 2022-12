Julieta se sacó y dijo lo que todos piensan de Coti: "Mirarla a los ojos"

Julieta Poggio se mostró enfurecida con Coti y se descargó en plena nominación.

Julieta Poggio disparó con todo contra Coti Romero, luego de la traición denunciada en la casa de Gran Hermano por haberla nominado a ella y a Daniela Celis. Cuando le tocó elegir qué exparticipante quería que vuelva al reality show, le dedicó unas contundentes palabras a la joven oriunda de Corrientes.

Julieta no dudó y votó a Daniela para que vuelva a Gran Hermano. "No se fue ni hace una semana y ya la extraño. Me encantaría que vuelva, me falta gente en quien confiar acá adentro y ella era alguien muy especial para mí", expresó la participante de 20 años.

En ese momento, se tomó un tiempo para darle con todo a Coti. "Me encantaría ver cómo hace la traidora y falsa de Coti para mirarla a los ojos cuando entre. Me encantaría que vuelva para cerrarle bien la boca. Se lo merece, los votos podrían llegar a dar", lanzó.

"Dale reina que ya te estoy visualizando entrando con la valija", concluyó Julieta, ansiosa por la vuelta de su amiga. El repechaje estuvo muy peleado, ya que hubo empate entre Daniela, María Laura y Juliana, y como Alexis tenía que definir por haber sido el líder de la semana, tomó la decisión de votar a Juliana.

Feroz pelea en Gran Hermano entre Coti, Romina y Julieta

Julieta Poggio y Romina Uhrig se pelearon a los gritos con Coti Romero en Gran Hermano (Telefe) al descubrir la traición que la joven correntina les hizo: aunque prometió que nunca iba a votarlas, les clavó una nominación espontánea y las mandó a placa.

Tanto Julieta como Romina sospechaban esto, pero lo terminaron de confirmar cuando se desató una fuerte pelea a los gritos durante la cena, que comenzó Coti dijo que todavía no las había votado pero que si en algún momento tenía que hacerlo iba a hacerlo sin dudarlo, ya que Gran Hermano es un juego.

Fue entonces cuando a la exdiputada la enfrentó y le dijo que era bueno saberlo, ya que semanas atrás, habían hecho un pacto de no votarse entre mujeres. En su defensa, la correntina le respondió que también habían prometido no votar a Alexis "El Conejo" y que lo votaron igual y la pelea escaló a los gritos.

"Esto se tiene que saber que es así", se justificó la joven. "¡Ya sabemos cómo sos! ¡Date cuenta! No hace falta que aclares 30 jugadas. ¡Ya sabemos cómo sos!", le gritó Julieta. "¡Te felicito, Juli! La verdad, porque no sabía que esto era un juego", insistió Constanza, pero Poggio se mantuvo firme: "Yo no sabía que era verdad que no te tenía a nominar. Yo, falsa no soy".