Julieta Poggio se la pudrió a Camila en Gran Hermano: "Para el orto"

Julieta no se tomó nada bien el reciente ingreso de Camila, la nueva participante de Gran Hermano.

Julieta Poggio no está nada a gusto con el ingreso de Camila Lattanzio a Gran Hermano

Julieta Poggio se fastidió con Camila Lattanzio, la nueva participante de Gran Hermano que ingresó junto con Ariel Ansaldo. La joven de 20 años buscó complicidad en sus compañeros para descargarse y la criticó duramente por su forma de bailar

En la emisión nocturna de Gran Hermano del viernes 16 de diciembre, los participantes se prepararon para el modo boliche que siempre tienen todos los viernes. Sin embargo, la fiesta terminó apenas pasadas las doce de la noche, muy temprano, y Julieta Poggio se mostró incómoda en más de una oportunidad.

"Para el orto baila", lanzó sobre los movimientos de Camila, quien estaba haciendo algunos ejercicios de entrenamiento en el patio, por lo que todavía seguía con bronca hacia su nueva compañera. La charla se dio junto a Nacho y Thiago, y no solo dijo eso, sino que agregó "Parece un fideo".

El ingreso de Camila revolucionó la casa y despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde especularon con que Julieta estaba celosa de Marcos por las reiteradas charlas que tuvo con la joven. "Vio que Camila estaba entrenando con Marcos y ahora va ella y se pone al lado. La menos obvia ", expresó un usuario de Twitter.

Un grito fuera de la casa de Gran Hermano puso en crisis a Julieta

Los participantes de Gran Hermano están muy movilizados. Tras la nominación que tuvo lugar el pasado miércoles 14 de diciembre, una fanática le gritó desde afuera de la casa a Julieta Poggio y la hizo entrar en crisis por lo que escuchó.

Durante la gala de nominación, Coti Romero sorprendió al público y realizó la espontánea contra Julieta y Daniela, dos compañeras con las que prometió jugar en conjunto para ir en contra de los hombres. La traición de la correntina no pasó desapercibida para el público y trajo consecuencias en el reality.

Mientras se encontraba limpiando el patio de la casa, Julieta escuchó "Julieta, Coty les clavó la espontánea". Como consecuencia, la actriz de pasado en la telenovela Consentidos reaccionó con sorpresa y le preguntó a Thiago, Daniela y Romina: "¿Qué dijo?". Y "Pestañela" respondió: "Julieta, no sé qué cosa espontánea...".

Inmediatamente después, tanto Julieta como Daniela y Romina (todas ellas nominadas en la placa del miércoles) reflexionaron sobre quién podría haberlas votado. Y finalmente, en otra escena en la que charló con "Alfa", Poggio se refirió a la chance de que una mujer nueva ingrese a la casa en la gala de este jueves 15 de diciembre: "Me parece que me voy a tener que hacer amiga de la nueva por cómo viene la cosa... otra no nos queda. Para tener compañeros como estos, mejor que entre la nueva".