Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), sorprendió a todos al hacer una confesión en plena emisión del reality: que a veces recurre a robarle a su madre, a su hermano o a su novio.

Todo comenzó cuando la modelo estaba sentada en el patio con Agustín "Frodo", Daniela y Marcos. En medio de la conversación, Poggio, quien tenía puestas unas medias rosas con un agujero, mostró sus pies frente a las cámaras y le hizo un pedido a su mamá.

“Mami, no tengo medias”, se quejó la joven. "¡Necesito medias! Las rosas claritas que tengo me las dio ella porque no tenía y le dije: 'Ma, no tengo medias para venir'", agregó Julieta, mientras mostraba su dedo gordo asomándose por un agujero de su media.

Cuando sus compañeros le preguntaron por qué no había traído pares de medias sanos, la modelo respondió que no tenía idea qué había pasado con las suyas. “¿Cómo que no tenés medias, ¿andás en patas?”, le preguntó Agustín. “Le robo a mi mamá, a mi papá y a mi novio...", contó Julieta. "Yo también les robo", admitió Daniela. "Qué ladrona, eh. Comprate un par de medias. Nunca escuché eso, robar un buzo una remera, pero un par de medias ya es un montón”, acotó "Frodo".

El drama de Julieta Poggio en Gran Hermano

Julieta protagonizó varios momentos de drama en Gran Hermano: cuando se manchó su pollera preferida y se puso a llorar y cuando le salió un grano y entró en crisis. Al verse en el espejo, la actriz no pudo ocultar su tristeza al ver el enorme grano que le salió en el medio de la frente. "¡No lo quiero tener más!", exclamó. "Dejá de estar mirándote todo el tiempo al espejo, ya se te va a ir", le aconsejó María Laura.

"Hace cuatro días lo tengo! ¡Es enorme, ya estoy harta! Estoy harta de tenerlo. Me están diciendo que me van a salir más granos. Es muy feo, lo odio", se quejó. "No te van a salir dos, te van a salir cinco granos, ahora", le dijo Romina, luego de notar que se había aplicado pasta dental. "Ya me saqué la pasta porque todos me dijeron que me iban a salir más granos", respondió Julieta, pero Walter "Alfa" insistió con que la pasta dental es el mejor remedio para resecar granos.