Julieta Poggio contó toda la verdad sobre Coti y Agustín: "Careta nunca"

Julieta Poggio reveló detalles inéditos sobre su relación con Coti Romero y Agustín Guardis, tras su salida de Gran Hermano.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), apuntó contra dos de sus compañeros del reality, Agustín Guardis y Coti Romero, e hizo un duro descargo sobre la terrible experiencia que vivió con ambos durante meses. La bailarina fue consultada al respecto y, lejos de quedarse callada, aseguró que muchos de ellos fueron falsos no solamente dentro de la casa, sino también al salir de ella.

Poggio se destacó dentro de la casa por su frontalidad y su sinceridad. En más de una ocasión, enfrentó a los "hermanitos" cada vez que se presentaba algún problema. Mientras formó una fuerte amistad con Romina Uhrig, Marcos Ginocchio y Daniela Celis, tuvo fuertes cruces con varios de ellos. Ahora que terminó el reality, llegó a conocerlos sus verdaderas personalidades.

La joven conversó con Ángel de Brito en LAM (América TV) y, cuando el conductor le preguntó por Coti Romero, quien la traicionó y la votó cuando habían prometido no votarse entre mujeres, Julieta no pudo ocultar su enojo. Asimismo, cuando fue consultada por Agustín Guardis, aseguró que todavía sigue muy enojada con él.

"No te la fumás ni un poquito, me encanta que no caretees. ¿Con Coti y con Agustín quedaste mal, no?", quiso saber el conductor. Ante esto, Poggio aseguró que todavía no puede perdonarlo por los desagradables comentarios que hizo sobre su persona dentro del reality, los cuales pudo escuchar recién cuando salió de la casa.

"La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo", aseguró Poggio. "Te dolió de verdad", comentó De Brito, a lo que Julieta sumó: "No puedo olvidarme de todos esos clips que vi al salir, así que no me voy a cansar de decirlo, porque fue muy feo para mí ver todo eso. Pero bueno, les deseo el bien a todos, de verdad, que todos tengamos trabajo. Pero careta nunca".

Julieta Poggio fulminó a sus compañeros de Gran Hermano: "Falsos"

Días atrás, Julieta había conversado en A la Barbarossa (Telefe) y dijo que, para ella, los "hermanitos" quedaron divididos entre "los verdaderos y los falsos". Cuando la conductora le preguntó quiénes serían, la joven dijo que entre los verdaderos estarían Romina, Daniela, Thiago Medina, Marcos, Lucila "La Tora" Villar y Walter "Alfa" Santiago. Así, dejó en el grupo de "los falsos" a Coti, Juliana Díaz, Alexis "Conejo" Quiroga, Maxi Giudici, Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jaborinsky, Agustín Guardis, María Laura Álvarez, Camila Lattanzio y Juan Reverdito.