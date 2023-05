Julieta Poggio contó la verdad sobre los rumores de separación con su novio: "No logra entenderlo"

Julieta Poggio respondió a los rumores de crisis con su novio, Lucca Bardelli, tras sus recientes declaraciones sobre su relación que despertaron misterio.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio sobre los rumores de separación de Lucca Bardelli, con quien mantiene una relación hace dos años. Desde que la joven se volvió famosa en la casa más vista del país, Lucca fue acusado en más de una ocasión de engañarla con otras mujeres durante el tiempo que duró el reality. Ahora que la bailarina ya está afuera de la casa, conversó al respecto con sus seguidores.

Poggio habilitó un juego de preguntas y respuestas con sus fans y respondió diversas consultas sobre su vida privada y su carrera como artista. Cuando una seguidora le preguntó cómo estaba su relación con su novio, especialmente luego de las llamativas declaraciones que dio, la joven abrió su corazón y contó toda la verdad.

"¿Cómo están las cosas con Lucca? Se nota que es muy compañero", le preguntó su seguidora. "Él es así, muy compañero, me acompaña y me apoya siempre en todo, que para mí es súper importante. Y me hace sentir segura, tenemos una relación tan sana que mucha gente no logra entenderlo. Ojalá alguna vez les toque un amor así", respondió la ex "hermanita".

Historia subida por Julieta Poggio sobre su novio.

Los dichos de Julieta Poggio sobre su novio Lucca que despertaron sospechas de ruptura

Recientemente, Poggio había conversado en Cortá por Lozano (Telefe) sobre su relación con Lucca y, al ser consultada sobre el tema, reaccionó con incomodidad y reconoció que su relación no estaba en el mejor momento. Todo comenzó cuando la panelista Costa le preguntó si se iría a vivir con Lucca, a lo que la ex "hermanita" respondió que por ahora no. “Ahora estoy en mi casita, quiero estar en casa con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, que me acompañan en todo, que estén al lado mío y que me aconsejen”, explicó.

Vicky Xipolitakis, también panelista del programa, le preguntó cómo estaba su relación y Julieta confesó que estaban transitando un momento muy particular. "Y, es difícil, porque no nos estamos viendo mucho...", respondió la joven, sin dar demasiados detalles al respecto. "Ay, metí el dedo en la yaga, qué desubicada yo", comentó Costa. Juariu intervino y le señaló que, desde hace varios días, no se dan "like" en las fotos de Instagram, a lo que Poggio no emitió comentario alguno, despertando todavía más sospechas de una crisis en su relación.