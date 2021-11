Julieta Ortega se plantó contra el macrismo en lo de Juana Viale: "Me agreden"

Julieta Ortega habló en el programa de Mirtha Legrand sobre las agresiones que recibe a diario en las redes por su postura política.

Julieta Ortega, actriz e hija de Palito Ortega, conversó en Almorzando con Mirtha Legrand sobre la agresión que recibe en redes sociales por manifestar su postura política. En diálogo con Juana Viale y el resto de los invitados, detalló cómo sobrelleva esta situación, precio que tuvo que pagar por no quedarse callada.

Además de los comentarios que recibe en redes sociales por parte de trolls y perfiles falsos, también explicó que la agresión viene de gente “que está cargada de mucho odio” y que, muchas veces, sacan de contexto las cosas que dice, tanto en los medios de comunicación cada vez que da una nota como en las plataformas sociales, cada vez que emite su opinión sobre un tema y alguien la replica.

“Me voy de todos los espacios en donde siento que hay agresión. Hay gente con la que no coincido en lo absoluto, no los leo, no los insulto. Eso me genera mucho rechazo de las dos partes. Pero después sí, hay un espacio con el que me siento identificada y nunca temo hablar de eso en voz alta”, expresó Ortega.

“¿Te agreden por tu posición política, por ejemplo?”, le preguntó Juana. “Me agreden por mi posición política todo el tiempo. Es por lo único que me agreden en realidad. Sobre todo en redes sociales”, señaló Julieta. “Cada vez que he dicho algo públicamente me han agredido muchísimo y han sacado de contexto notas, títulos y cosas. Hay mucha gente que está cargada de mucho odio”.

Julieta Ortega habló sobre la posibilidad de dedicarse a la política

En otra entrevista con A24, en el ciclo Viva el domingo, Julieta Ortega habló sobre la posibilidad de dedicarse a la política, más allá de su carrera en el arte. “Me imaginé en un momento dentro la política, más cuando fue todo el tema del aborto que salimos a la calle muchas mujeres y estábamos ahí militando y poniéndole mucho el cuerpo”, confesó.

A pesar de que disfrutó tener un espacio dentro de la militancia con el feminismo, no es algo que creería poder soportar. “Estuvimos recorriendo despachos de diputados y senadores, y dije ‘qué genial tener en tu poder este tipo de decisiones que van a cambiarle la vida a tanta gente, qué herramienta tan enorme y tan hermosa bien usada’, pero después conlleva muchas cosas que no se si estoy dispuesta. Hay que tener una piel gruesa y bancarse cosas y para eso hay que estar bien parado”, concluyó.