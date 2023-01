Julieta desenmascaró a Thiago en Gran Hermano: "Te comiste mi chori"

Julieta, una de la favoritas de los seguidores de Gran Hermano, se cansó de Thiago y cuestionó su egoísmo frente a todos sus compañeros.

Las internas entre participantes de Gran Hermano (Telefe) siguen creciendo tras la eliminación de Coti, una de las "villanas" del juego, y ahora los focos se pusieron en Thiago y una fuerte reprimenda que le dio Julieta, quien hizo una fulminante denuncia de su egoísmo frente sus compañeros. "Esto no me lo voy a olvidar", sentenció "Disney", tal como la llaman los demás, apuntando con severidad al joven oriundo de La Matanza.

Minutos después de que Coti dejara la casa, Romina hizo la cena para sus compañeros y llegado el momento del postre Julieta decidió guardarse un brownie en la heladera. Cuando abrió el tupper y lo encontró vacío no ocultó su disgusto, al tiempo que increpó al resto de los participantes con una fuerte acusación: "¿Qué les pasa? ¿Quién se comió mi brownie? ¡Que ratas!".

No pasó mucho tiempo hasta que Thiago asumió su culpabilidad, lo que hizo que hizo estallar la ira de Julieta. "Esto no me lo voy a olvidar. El otro día te comiste mi chori y ahora el brownie", arremetió, apuntando a uno de los jugadores menos nominados de la temporada hasta el momento. La suerte de Thiago podría torcerse con el regreso de Daniela y la pelea con Julieta, quien no dudó en manifestar su enojo.

Nacho y Thiago ya no ocultan lo que pasa entre ellos y se besaron en Gran Hermano

Nacho Castañares y Thiago Medina, participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), por fin cumplieron con la promesa más esperada por sus fanáticos: darse su primer beso.

"Nachiago", el "ship" inventado por los seguidores del reality, se concretó este sábado 31 de enero, tal como habían prometido. Los dos jóvenes se besaron frente a las cámaras y dejaron sin palabras tanto a sus compañeros como a los televidentes.

Nacho y Thiago tuvieron varios acercamientos a lo largo del reality hasta que finalmente prometieron que iban a terminar el año besándose. "En Año Nuevo te chapo", le había prometido Nacho, después de varios momentos de tensión, mimos y caricias.

Mientras estaban en el jardín, charlando y tomando cerveza con sus compañeros, Thiago se sentó encima de su amigo y se besaron. Miles de usuarios de las redes sociales celebraron el momento y reaccionaron con euforia en las redes sociales.