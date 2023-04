Juliana y Maxi de Gran Hermano confirmaron la noticia más triste: "Separados"

Juliana Díaz y Maxi Giudici sorprendieron a los fanáticos de Gran Hermano con un impensado anuncio sobre su relación.

Juliana Díaz, ex participante de Gran Hermano (Telefe), alarmó a los fanáticos del reality al revelarles que se separará de Maximiliano Giudici, con quien mantiene una relación desde que se conocieron dentro de la casa más famosa del país. Esta noticia tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la pareja, ya que apenas unos días atrás, se mostraban sumamente enamorados y unidos en las redes sociales.

La joven de 32 años dio la noticia a través de un posteo en su cuenta de Twitter, que rápidamente, se viralizó y se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. Mientras algunos se mostraron muy tristes por la noticia, otros opinaron que lo mejor que podía pasarles era estar separados.

"Estos días con el negri vamos a estar un poco separados, él tiene una propuesta muy linda en Córdoba y yo en Baires, así que ojalá nos vaya muy bien", escribió la ex "hermanita". "Estos ya vieron que la pareja no garpa y se pelearon", comentó un usuario. "Muchos éxitos para los dos, les va a ir súper bien, los amo mucho", sumó otra fanática. "Obvio que les va a ir bien. También está bueno extrañarse un poco. Mucha suerte para ambos", comentó otra seguidora.

Juliana Díaz aseguró que su expulsión de Gran Hermano estuvo armada: "Me tuve que hacer la sorprendida"

Recientemente, Juliana habló sobre su escandalosa salida de Gran Hermano y aseguró que no fue espontánea, sino que estuvo fríamente calculada por la producción. “Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada", contó, a través de un vivo de Instagram.

Por esta razón, la ex "hermanita" les dejó en claro a sus seguidores que nada de lo que se vio en pantalla fue real. “Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi, que lo veía muy mal", sumó. En este sentido, aseguró que le convenía estar afuera, ya que tenía muchas oportunidades laborales. "Ahora puedo ventilar lo que quiera, pero obviamente hay muchas cosas que me guardo por respeto. No puedo decir más nada”, cerró.