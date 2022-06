Julián Weich explotó contra Susana Roccasalvo en vivo: "Re caliente"

Los conductores de televisión habrían tenido un problema debido a un desplante por parte de Roccasalvo. Julián Weich habría explotado en los pasillos de El Nueve.

Estalló la interna en El Nueve. Julián Weich se encuentra enfurecido con Susana Roccasalvo por un desplante que la conductora de televisión le hizo en vivo. El conductor pidió una reunión urgente con el directorio del canal y todo parece indicar que presentará una fuerte queja contra su colega.

La furia de Weich para con Roccasalvo se debe a los minutos tarde que la conductora le entregó el aire televisivo. Esto se debe a que, tras la emisión de Implacables, ciclo conducido por Susana, llega Vivo Para Vos, ciclo que llevan adelante Julián y Carolina Papaleo.

En un reciente programa, Weich se arrodilló ante la cámara y se puso "en 4": "Porque son las 20:04 y estoy como su número lo dice", soltó irónico al inicio de su ciclo. "Está re caliente porque le están entregando entre 4/5 minutos tarde en un canal de aire. Pidió reunión urgente con el directorio. Arden los pasillos (de Canal 9)", expresó Leo Arias en Gossip.

Julián Weich sobre la decisión de su hijo Jerónimo

"Mi hijo a los 19 años tenía lo que tiene un chico de clase media que tiene la chance de elegir. Estudiaba cine, jugaba al rugby en el Liceo Naval, trabajaba en un gimnasio... una vida normal de un chico de 19 años. Y un día me dice: ‘Me voy de mochilero al norte’", expresó el conductor de televisión en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y agregó: "Yo, que soy más fanático del rugby que él, pensé: ‘Se va tres meses y vuelve para la pretemporada de enero y para jugar con el plantel superior en marzo’. Yo me hacía la historia, pero no volvió más el pibe, se fue y apareció en México".

Weich relató que el viaje de su hijo comenzó como una búsqueda interna, una exploración, y finalmente se transformó en algo espiritual. "En un momento me preocupé y dije: ‘Estoy criando un drogadicto y no me doy cuenta’. Porque probaba esto y lo otro. Pensaba: ‘Me equivoqué, me equivoqué... ¿cómo lo recupero a este pibe?’. Dije: ´Ya sé, lo llamo y le digo que lo extraño y que se venga, que después lo mandaba de vuelta, era solo para verlo. Cuando lo fui a buscar a Ezeiza te juro que lo hubiese dejado ir de vuelta, porque yo estaba totalmente equivocado", agregó el conductor de ciclos como Trato hecho y Justo a Tiempo.