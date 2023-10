Juli Poggio lo confirmó sin vueltas sobre Marcos Ginocchio: "El uno con el otro "

Julieta Poggio se cansó y confesó lo que siente por Marcos Ginocchio: el posteo que dejó sin palabras a todos sus seguidores.

Julieta Poggio es una actriz, modelo y bailarina que saltó a la fama en Gran Hermano 2022 (Telefe). Durante su paso por la casa más famosa del país, la joven de 21 años formó una sólida amistad con varios de sus compañeros, como Daniela Celis, Romina Uhrig y Marcos Ginocchio. Con este último, surgieron fuertes rumores de romance, especialmente desde que finalizó el reality. En las últimas horas, la artista hizo un sospechoso posteo en sus redes sociales que alimentó estas versiones más que nunca.

A pesar de que ambos negaron tener un romance, varios testigos aseguraron que los vieron juntos en diferentes eventos. Más tarde, Yanina Latorre aseguró en LAM (América TV) que tendrían una relación secreta y que incluso se fueron de vacaciones juntos. Sin embargo, los protagonistas nunca confirmaron nada de esto. Ahora, la "hermanita" sorprendió a todos sus seguidores al hacerle un cariñoso posteo de Instagram al joven salteño.

El pasado lunes 16 de octubre de 2023, Marcos cumplió 23 años. Por esta razón, varios de sus excompañeros del programa le hicieron dedicatorias en sus redes sociales. Julieta no fue la excepción y aprovechó la ocasión para expresarle sus sentimientos más profundos. Rápidamente, los rumores de romance resurgieron, especialmente por las misteriosas frases que la actriz escribió.

“¡Feliz cumple primito! Te mereces todo tu presente por la linda persona que sos. De esta locura que nos toco vivir me quedo con la relación súper especial que formamos y espero siempre contar el uno con el otro como hasta ahora", comenzó Julieta. Por último, agregó la palabra "te" junto con un emoji de un corazón. Según varios de sus seguidores, esto podría significar "te amo" y no un simple "te quiero" en tono amistoso.

Historia subida por Julieta Poggio.

El palito de Julieta Poggio para Marcos Ginocchio: "Lentos y vuelteros"

Una semana antes del cumpleaños de Marcos, Julieta estuvo como invitada en el programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV). En un momento de la conversación, hizo un sorpresivo descargo sobre las actitudes de los hombres con los que suele salir y comentó: "¿Sabés lo que siento? Como que las pibas últimamente estamos muy empoderadas, ya no esperamos nada de los pibes, entonces es como que se relajan. Los pibes están muy vuelteros. Lentos y vuelteros...".

Y agregó, indignada: "Yo no sé si les da miedo, si son cagones, si son medio boludos... ¿Qué les pasa a los pibes? ¡Comunicate sin vueltas! ¿Qué querés? Basta de vueltas, basta de vueltas. Que se comuniquen, que expresen lo que sienten". Inmediatamente, sus seguidores sospecharon que se refería a Ginocchio, especialmente porque en más de una oportunidad, el joven confesó su gran dificultad para expresar sus emociones.

"Me gustan los chabones que te dicen 'hoy te paso a buscar, te llevo acá, hacemos esto y terminamos acá'. Listo, sin vueltas. Yo no soy nada vueltera. Yo siempre me comunico, expreso, dejo las cosas en claro, es lindo ser así", continuó la "hermanita". "¿Por qué no le decís a esta persona 'nos vemos a tal hora en este lugar'?", le sugirió Nico Occhiato, el conductor del programa. "¿Y vos que te pensás? Lo hice, pero hay gente vueltera", explicó la actriz. "¿Y por qué no le mandás ese mensaje ahora?", insistió Flor Jazmín Peña. "Acá lo estoy mandando. Ya lo va a ver", cerró Julieta.