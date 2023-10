El palazo de Julieta Poggio a Marcos Ginocchio: "Lento"

La actriz Julieta Poggio habló sobre su relación con los hombres post Gran Hermano y no se guardó comentarios.

Mientras disfruta de actuar en la obra Coqueluche en la Avenida Corrientes, Julieta Poggio está abierta al amor tras el escándalo que terminó su relación con Lucca Bardelli. Y durante una entrevista radial, la actriz reveló lo que piensa de los hombres, en un "palazo" encubierto para Marcos Ginocchio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe) con quien muchos televidentes la imaginaban en pareja.

Entrevistada por Nicolás Occhiato en el programa NDN (Luzu) Julieta admitió que en la actualidad se encuentra “tranquila, contenta y soltera” y que a sus 21 años está ahorrando para seguir pagando un departamento de pozo que compró en el barrio de Devoto, de donde es su familia. “Hago terapia, es un tema fuerte, este año conocí la ansiedad, es un sentimiento de mierda, por eso siempre tengo a mi familia cerca mío. Eso es clave”, contó.

En el plano amoroso Julieta deslizó que tuvo "un par de citas”, pero mostró sus dudas en torno al comportamiento de los hombres a la hora de encarar y hacerle propuestas románticas. “Las pibas estamos muy empoderadas. (Ellos) están lentos, vuelteros, no se si tienen miedo, si son cagones”, soltó Julieta y arremetió con una picante pregunta abierta: "¿Qué les pasa a los pibes?".

“Me gustan los chabones sin vueltas, no 'voy con un amigo y trae una amiga'. Es hoy o es hoy… Que te diga te paso a buscar, vamos acá, despues allá...", sumó la joven que actúa junto a las legendarias Betiana Blum y Mónica Villa -Tía Nora y Susana de Esperando la Carroza- en la comedia adaptada por José María Muscari que puede verse de jueves a domingos en el teatro Multiteatro Comafi. “Puede ser un poco que no me encaren porque soy conocida… Pero no me vienen a encarar", cerró la exparticipante de Gran Hermano.

De qué trata la obra Coqueluche

La obra clásica del teatro argentino estará adaptada y dirigida por José María Muscari y "es una comedia que cuenta la historia de una joven que está al cuidado de unas monjas en un internado hasta que son invadidas por la epidemia de la tos convulsa". "Entonces la madre superiora deja a la joven al cuidado de una actriz diva del teatro que vive en la mansión de al lado para preservar a la joven del contagio. La diva está pasando un fin de semana con su amante galán mucho más joven y la llegada de la chica a quien hay que educar y refinar se complejiza cuando aparece de sorpresa el hijo de la diva y comienzan los enredos por no decir la verdad", reza la sinopsis.