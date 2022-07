Jujuy Jiménez tuvo una experiencia paranormal con su abuela: "La mató mi abuelo"

Sofía Jujuy Jiménez reveló que tiene una conexión con una abuela a la que no llegó a conocer. En PH Podemos Hablar, dio un testimonio sumamente sorpresivo para Andy Kusnetzoff.

Sofía "Jujuy" Jiménez reveló una experiencia paranormal con un familiar que no llegó a conocer. La modelo fue una de las invitadas de PH Podemos Hablar por Telefe y contó que, a pesar de no haber conocido a su abuela, recibe misteriosas señales de su parte.

Andy Kusnetzoff pidió que den un paso hacia el punto de encuentro aquellos que tuvieron experiencias paranormales. "Jujuy" Jiménez fue una de las que se acercó al centro del estudio y cuando llegó su turno de hablar comunicó un detalle que sorprendió por completo al conductor y a sus colegas.

La modelo y conductora de TV expresó que le gusta mucho el tema de lo sobrenatural, afirmó que los seres humanos son energía y que cree mucho en todo lo que tenga que ver con eso. Así fue como se animó a revelar que tiene una relación muy especial con una abuela a la que no llegó a conocer. "Yo hablo mucho con mi abuela. Me contacto con ella, aunque no la conocí en mi vida", relató.

"A mi abuela la mató mi abuelo", confesó Sofía Jiménez ante la sorpresa de Andy y del resto de los invitados. La artista relató que su abuelo estuvo muchos años preso por un femicidio ocurrido hace más de 40 años. Según indicó, su madre logró perdonar a su padre, aunque fue un proceso difícil de transitar, ya que ella tenía sólo 13 años cuando ocurrió el hecho. "Mi mamá, cuando se recibió, lo fuimos a ver y ella le quiso mostrar el título de abogada... ella salió adelante", precisó.

"Jujuy" Jiménez con su mamá.

Cómo fue la relación de "Jujuy" Jiménez tras conocer la historia de su abuelo con su abuela

Si bien Sofía "Jujuy" Jiménez prácticamente no tuvo relación con él, fue sincera al expresar que fue muy raro ir a verlo cuando se estaba por morir en una clínica. En dicho marco del relato, Andy Kusnetzoff intervino y le consultó: "¿Él se arrepintió?". "Y... si te arrepentís, volvés corriendo a buscar a tus hijas y eso no pasó... él hizo su historia, tuvo su familia, pero lo fuimos a visitar el día que se estaba muriendo", respondió la mujer de 31 años.

A modo de reflexión, la modelo y presentadora de TV expresó: "Era rarísimo porque fue la persona que no me permitió conocer a mi abuela. Y es muy loco porque la conexión con mi abuela está igual. Por eso creo tanto en las energías".