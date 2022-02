Juariu amenazó a Damián Betular en MasterChef: "Vos y yo sabemos"

Juariu se animó a amenazar a Damián Betular en MasterChef por sus likes en las redes sociales. "Vos y yo sabemos", le dijo la participante al jurado.

MasterChef Celebrity 3 (Telefe) contó otra vez con una polémica en el reality show de cocina de la televisión abierta argentina, en esta oportunidad entre "Juariu" y Damián Betular. Una de las participantes se la pudrió a uno de los jurados, aunque finalmente los dos terminaron riéndose por la original ocurrencia de ella.

Victoria "Vicky" Braier se destaca por revelar romances, descubrir Me Gusta en las redes sociales de los famosos y "mandarlos al frente" públicamente. De hecho, gracias a ese trabajo fino logró ser reconocida en la pantalla chica nacional e incluso llegar así a los casi 500 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@juariu).

Juariu amenazó a Damián Betular en MasterChef con revelar sus likes en las redes sociales

Si bien todos los concursantes de la competencia culinaria intentan ganarse el corazón de los jurados Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, la influencer tucumana de 35 años tiene un carisma y un encanto único para los especialistas. Y, una vez más, hizo de las suyas en el programa conducido por Santiago del Moro.

Mientras "Vicky Braier" preparaba uno de los platos, "Betu" se acercó a la estación en la que se encontraba ella y le dijo: "Eh, yo no quiero tener problemas. No me estás averiguando nada, ¿no?". Sin embargo, ella no se sintió intimidada por ello y arremetió: "Hay cosas, Betular, vos sabés...".

Incluso, la joven expanelista de Bendita (El Nueve) lo amenazó cuando afirmó: "Ya sabés a quién no tenés que sacar". En ese momento, el cocinero se quedó sin palabras al retirarse y "Juariu" agregó finalmente frente a las cámaras: "Betular, vos y yo sabemos de esos likes...".

Betular quiso ayudar a Juariu en MasterChef, pero...

MasterChef Celebrity 3: ¿quiénes siguen en la competencia?

Catherine "Cathy" Fulop (actriz).

Peque Pareto (exjudoca y médica).

Joaquín Levinton (músico).

Denise Dumas (conductora y actriz).

Paulo Kablan (periodista).

Micaela "Mica" Viciconte (panelista, bailarina y deportista).

María "Mery" del Cerro (presentadora, actriz y modelo).

Tomás Fonzi (actor).

"Juariu" (influencer).

MasterChef Celebrity 3: ¿quiénes fueron eliminados?

Hasta ahora, los famosos que quedaron al margen de la competición gastronómica fueron: el humorista José Luis Gioia; el exfutbolista de River y de la Selección Argentina Héctor "El Negro" Enrique; el actor Gastón Soffriti; el periodista Miguel Ángel "Tití" Fernández; la exboxeadora Marcela "La Tigresa" Acuña; la mediática Charlotte Caniggia; la actriz Luisa Albinoni; y la periodista Ernestina Pais.