Juana Viale y un sorprendente piropo a Soledad Fandiño: "Quiero destacarla"

La conductora Juana Viale sorprendió con un halago inesperado en su programa. Por su parte, Soledad Fandiño aseguró haberlo dado "todo" para vestirse acorde a la ocasión.

La conductora Juana Viale no pudo ocultar su admiración y piropeó a uno de sus invitados en vivo. Es que al observar el look de Soledad Fandiño, la nieta de Mirtha Legrand sólo tuvo halagos para manifestar frente a cámara y el momento quedó registrado ya que se emitió en el aire de El Trece.

“Antes de empezar con la mesa, yo quiero destacar la belleza de Soledad”, aseguró Juana Viale, gratamente sorprendida por el look que decidió utilizar Soledad Fandiño. Por su parte, la actriz y también conductora le respondió: "La tuya, Juana”.

En tanto, y tras los piropos de Juana Viale, Soledad Fandiño se mostró frente a cámara para que la audiencia observe las razones por las que la nieta de Mirtha Legrand decidió hacer un espacio para destacar a la conductora de Es por ahí. “Hacía mucho que no me ponía algo así. Lo di todo. En el programa estoy más en suéter y hoy acá estamos”, sentenció la ex pareja de René Pérez.

El inesperado desplante de El Dipy a Juana Viale

Invitado a La Mesaza (El Trece) de Mirtha Legrand, el cantante David Adrián "El Dipy" Martínez volvió a referirse a la coyuntura política y a su vínculo con figuras de la oposición, como el ex presidente Mauricio Macri, con quien estuvo reunido a solas semanas atrás. "No tendría que estar sentado acá", cuestionó el músico en un inesperado desplante a Juana Viale, en la última emisión de su programa.

Al ser consultado por Viale, "El Dipy" reiteró este domingo que no recibió ninguna propuesta de Juntos por el Cambio para integrar ese espacio de cara a las elecciones legislativas de este año. La conductora no terminó ahí e indagó al artista en su interés por la política.

“Todo es política en la vida, todos estamos haciendo política. A este país le falta sentido común. Yo no tendría que estar acá sentado hoy, a mí me gustaría que esté un político diciendo las cosas que hizo”, expresó "El Dipy", ante la mirada de Sofía Pachano, Viviana Saccone y Carlos Belloso.