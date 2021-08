Juana Viale y un inesperado descargo en vivo: "Me echaron"

Juana Viale realizó un comentario que dejó a todos mudos. La nieta de Mirtha Legrand y un inesperado momento en la mesa de los domingos.

La conductora Juana Viale realizó un inesperado comentario que dejó a sus comensales mudos. Es que, en el aire de los almuerzos del último domingo, la nieta de Mirtha Legrand sorprendió al manifestar que la "echaron". ¿Qué fue lo que pasó?

Con el ex-tenista argentino José Luis Clerc, la periodista Teté Coustarot, el cantante César "Banana" Pueyrredón y la periodista y escritora Soledad Barruti, Juana Viale comenzó recordando sus tiempos de infancia en los que soñaba con ser cantante. Sin embargo, pese a integrar el coro de su colegio, la nieta de "La Chiqui" debió optar por otros caminos ya que se le cerraron las puertas.

"A mí me echaron del coro, no me sacaron a un lado. Por cantar como si estuviese abajo del agua. Me dijeron automáticamente, ‘por favor, retirate del coro’. Y nunca más", recordó Juana Viale, sacando a relucir una de sus pasiones. Al menos, una de las que tuvo en sus primeros años y por la que fue expulsada de un grupo al cual ella quería pertenecer.

Pasó desapercibido en los medios, pero los detalles de este romance comenzaron a salir a la luz en las últimas horas. Juana Viale y Roberto García Moritán, el marido de Pampita, estuvieron juntos y fueron parte de una fugaz e intensa historia de amor.

Fue la propia Juana Viale quien, en 2019, le confesó al programa Confrontados: "Salí con Roberto hace mucho tiempo. Es un buen tipo. Salimos poco tiempo, que sea feliz. Es buen tipo, no fue mi pareja ni nada. Sólo salimos un tiempo, no fue mi pareja formal".

Ahora bien, ¿cómo fue aquel romance del que poco se habló pero que ahora suena con fuerza en el mundo de la farándula? Juana Viale y Roberto García Moritán tuvieron una historia fugaz en 2018. Allí se pudo ver a ambos protagonistas juntos, en el reestreno de la obra teatral La sangre de los árboles.

Quienes supieron del romance entre "Juanita" y el actual marido de Pampita aseguraron que fue una historia breve pero intensa, según detalló el sitio web Paparazzi. No hay fotos de aquella jornada, aunque sí fue la propia Viale quien confirmó haber salido con Moritán.