Juana Viale rompió el silencio sobre los rumores de romance con Joaquín Berthold: "Nos damos besos y somos felices"

Juana Viale enfrentó los rumores de romance con Joaquín Berthold, su compañero de escena en el teatro, con una contundente respuesta.

Juana Viale, que en este momento está haciendo la obra de teatro El ardor, afronta rumores de romance con uno de sus compañeros de escena, Joaquín Berthold. Estas versiones surgieron a raíz de las fotos de ambos besándose en la boca que publicaron en las redes sociales. A pesar de que evitó hablar de este tema, ahora dio declaraciones al respecto.

Esta situación generó bastantes incógnitas en las redes sociales especialmente porque el actor está casado y tiene una familia y, de igual manera, Viale está en pareja con Agustín Goldenhorn, un arquitecto con quien está planeando mudarse pronto.

En diálogo con el programa A la tarde, Juanita contó cómo es su relación con Joaquín, por qué se hacen demostraciones públicas de afecto y qué es lo que pasa entre los dos en realidad. “Hay una foto en una conferencia de prensa en la que estabas muy acaramelada con Joaquín”, indagó el periodista que la entrevistó.

“Con Joaco somos muy acaramelados, nos amamos muchísimo. Él está casado con Luciana, yo estoy en pareja y nos damos besos y somos felices. El amor trasciende ciertos códigos, lo que pasa es que hay generaciones como la tuya que todavía no entienden”, expresó Juana. Para ella, no necesariamente el contacto físico o las demostraciones de cariño tienen que ver con un vínculo romántico.

“Entiendo que todavía la gente de otras generaciones piense y crea que el amor, un beso en la boca o un abrazo, es amor de pareja. El amor es mucho más grande que eso. Falta una evolución”, continuó la nieta de Mirtha Legrand y agregó que, además, “Joaquín está casado y tiene una familia hermosa”.

“Si yo me doy la mano con él o si me abrazo no lo tengo que explicar. Pero lo voy a explicar porque hay gente muy básica. Lo digo sin saña, sin nada. El amor es enorme, el que lo pueda entender, bienvenido al universo. Y el que no, que vaya a aprender, que tiene una vida para corregirse”, cerró.

El regreso de Mirtha Legrand a su programa y la despedida de Juana Viale

Tras el regreso de Mirtha Legrand después de meses de aislamiento por la pandemia del coronavirus, Juana, que estuvo a cargo de la conducción durante todo este tiempo, se despidió de su público muy emocionada. “Solo tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados siempre porque es difícil coordinar agenda y a veces han hecho locuras para estar acá”, expresó.

Antes de irse, le agradeció a todo su equipo de producción por todo el trabajo que hicieron detrás de escena. “Nada de esto puede ser sin los invitados, la producción, Jime en la cocina, Agus con el camarín que me prenden las velas, el equipo de producción, los técnicos, los cámaras… La gente con más trayectoria que me enseña a hacer esto. Estoy eternamente agradecida”, cerró.