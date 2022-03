Juana Repetto rompió el silencio tras una fuerte acusación: "Qué pesada que sos"

Tras haber hecho una publicación muy emocional, Juana Repetto fue víctima de una oleada y decidió defenderse.

Durante el fin de semana, Juana Repetto fue víctima de una oleada de críticas luego de haber hecho un posteo muy especial dedicado su hijo menor. El foco de los comentarios no estaba relacionado directamente a la publicación en sí, sino en la fecha que la actriz eligió para realizarla. Indignada por esta acusación, la hija de Reina Reech realizó un potente descargo.

El posteo de Juana Repetto estaba relacionado a que su hijo menor, Belisario, cumplió nueve meses de edad. Justo en el día en que la actriz realizó este posteo, Julieta Nair Calvo dio a luz a su primer bebé, Valentino, e hizo pública la noticia en sus redes. En este contexto, hubo un grupo de internautas que la acusaron de "querer opacar" a su colega en este feliz momento.

Puntualmente, Repetto tomó un comentario en especial para hacer un descargo al respecto en sus historias de Instagram. "Qué pesada que sos. Nace el bebé de algún famoso y vos con historias sobre tu parto. Tenés que cambiar no puede ser que subas tu parto cada vez que nace otro bebé de famosos. No todos los meses le dedica un posteo a su bebé", expresaba esta internauta que se disgustó con el accionar de Juana. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto no se quedó callada al respecto e hizo un descargo en sus redes sociales.

"Cuando pensás que la gente no puede estar más de la nuca... No me deja de seguir porque cree que la que tiene que cambiar soy yo. Están todos locos. Estoy tentada", escribió Juana Repetto en sus historias de Instagram. Posteriormente, la actriz quiso felicitar a Julieta Nair Calvo por el gran momento que atraviesa con su pareja. "Dicho sea de paso, felicidades a Julieta Nair Calvo por la llegada de su bebé. Un abrazo a toda su familia", sentenció.

El mensaje de Juana Repetto para su bebé

En el día en que su hijo cumplió sus primeros nueve meses de edad, Juana Repetto le dedicó un mensaje muy especial y lleno de recuerdos que generaron en este periodo.

"9 meses adentro mío y ya 9 de este lado de la piel. Los 9 meses en ambos casos me movieron mucho, hoy estoy movilizada y emocionada", comenzó el posteo de la actriz. "Gracias bebito mío, por llegar a revolucionarnos la vida en el mejor de los sentidos (y en todos), por el regalo que es verlos con tu hermano mirarse, disfrutarse, amarse, admirarse, acariciarse", continuó.

"Gracias por elegirnos Beli de mi vida. Elegiste una familia que te ama con locura y va a estar para vos SIEMPRE", sentenció la artista junto a un álbum de fotos con varias imágenes de su bebé en diversas situaciones.