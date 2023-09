Juan Reverdito amenazó a Marcelo Tinelli al aire: "Te vas a arrepentir"

El taxista que fue uno de los primeros eliminados de Gran Hermano apareció en la televisión indignado con Marcelo Tinelli, a quien amenazó al aire.

Juan Reverdito, el taxista que se convirtió en el tercer eliminado de la última edición de Gran Hermano (Telefe), volvió a la televisión y amenazó a Marcelo Tinelli al aire por no convocarlo al Bailando 2023. "Te vas a arrepentir", aseguró el exintegrante de la banda de "Los Monitos".

Invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine) para promocionar su debut en el teatro, Reverdito empezó a despotricar al aire cuando encaró a la panelista Estefi Berardi por haberlo acusado de "cartonear cámara". "Hay otros ex Gran Hermano que se ponen locales y les duran dos meses porque no quieren laburar", atacó el taxista. "¿Por Thiago lo decís?", lo encaró Berardi.

"Totalmente. Hay gente que apañan y, ¿qué hacen? Nada. Para ser dueño de un local que tanto te costó, que gracias a un programa de televisión pusiste un local, tenés que estar ahí para controlar. No digo que es vago, digo que inflan a personajes. Y a mí me matan por haber jugado un juego de mi... de 27 días, que lo jugué mal", sentenció Reverdito, prendiendo la mecha contra sus compañeros del reality.

"Mientras venías en el taxi dijiste algo muy fuerte, que hay algunos exparticipantes de GH que se hacen los que tienen ataques de pánico, que los fingen", sumó "Pampito" metiendo un bocadillo para aumentar el enojo de Juan Reverdito. Encendido, el invitado al magazine de Carmen Barbieri opinó: "Hay un montón de historias que inventan la mayoría. Holder es un fantasma, es un mentiroso. Lo re apreciaba y lo quería, pero la verdad, menos 10".

La amenaza de Juan Reverdito a Marcelo Tinelli

En otro momento de la entrevista, Reverdito apuntó directo a Marcelo Tinelli y lo amenazó por no haberlo convocado a la pista del Bailando 2023: "Y dejame decirle algo a Tinelli. La verdad, te creí un montón de situaciones, hice un montón de castings... Sé que bailo horrible, que fui un desastre pero hay gente que entró al Bailando sin hacer absolutamente nada. Y yo merecía esa oportunidad porque la verdad, hice lo que sea para entrar y no me tuviste en cuenta. Te vas a arrepentir porque hubiese dado todo".

"Me genera bronca porque hay algunos participantes que no hicieron absolutamente nada para estar ahí. Bueno, Juliana, lamentable... Y hay algunos que están ahí por poder o por plata", cerró, indignado porque "El Cabezón" lo ignoró y no lo tomó en cuenta para el reality que empieza el próximo lunes 4 de septiembre en América TV.