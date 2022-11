Juan le tiró los perros a Romina en GH: "Te puedo sorprender"

Juan tuvo un llamativo acercamiento a Romina en Gran Hermano que dejó en evidencia que tiene otras intenciones con la exdiputada, mucho más allá de su vínculo amistoso.

Desde que Juan estuvo a punto de ser eliminado de la casa de Gran Hermano por votos del público, se dio cuenta de que tenía que cambiar su estrategia y tratar mejor a sus compañeros. Es por esto que el taxista mostró una nueva faceta de sí mismo, y además, aprovechó para intentar conquistar a Romina.

Todo comenzó cuando Romina estaba en la cocina charlado con sus compañeros sobre lo mucho que odia tomar sol y estar en traje de baño y explicó que por ese motivo, es la única mujer de la casa que todavía no se puso una bikini.

"No van a conocer el culo de Romina", bromeó la exdiputada. Juan no deasprovechó la oportunidad y le hizo saber a su compañera que tenía interés por ver su cuerpo. "No pierdo las esperanzas. Capaz de otra forma, quién te dice... Te puedo sorprender", le comentó. En las redes sociales, cientos de usuarios manifestaron su rechazo hacia Juan, ya que su cambio abrupto de actitud dejó en evidencia que todo se trataría de una estrategia. Por otro lado, otros usuarios notaron que Walter "Alfa", quien parecería enamorado de Romina, se puso celoso al presenciar esa situación.

