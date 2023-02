Juan de Gran Hermano explotó contra dos excompañeros: "Un asco"

Juan Reverdito apuntó con todo contra dos excompañeros de Gran Hermano y no dudó en dejar en claro si se reuniría con ellos.

Juan Reverdito volvió a dejar en claro con qué excompañeros de Gran Hermano no tuvo ni tendría ningún tipo de relación fuera de la casa más famosa del país. "No me sentaría nunca a comer ni a tomar un café", aseguró el taxista sobre otros dos participantes de la actual temporada del programa sensación que se emite por la pantalla de Telefe.

La participación de Juan en Gran Hermano estuvo lejos de ser extensa, pero eso no le impidió el hecho de ser uno de los personajes más particulares de una edición plagada de participantes polémicos. Su personalidad también le valió enfrentamientos una vez afuera de la casa: en los Debates se lo vio cruzarse varias veces con Cristian U, ganador de la edición del 2011. De todos modos, Reverdito aseguró en una entrevista con El Show de Ulises Jaitt que habían dejado atrás su pelea y hoy estaban en buenos términos, aunque no puede decir lo mismo de su relación con algunos de sus excompañeros.

El hermano de Natacha Jaitt le preguntó a Juan si comería con todos los integrantes de Gran Hermano y la respuesta del taxista fue lapidaria: "Viéndolo de afuera con Alfa no me sentaría nunca a comer ni a tomar un café. Con Agustín después de lo que dijo de las mujeres tampoco". Algo molesto por cómo se dio su salida y el no poder reingresar en el repechaje, Reverdito siguió disparando con todo contra "Frodo".

"El desprecio a la gente. No me va la gente esa. Agustín un asco", sumó el taxista. Pero eso no fue todo, porque ante la insistencia del conductor, Juan Reverdito arremetió: "Son dos personas que no concuerdo con las cosas que dicen y hacen. No me tomaría ni un café con ellos". Finalmente, el creador del grupo de Gran Hermano "Los monitos" aseguró que si se tratara de una mesa de trabajo sí compartiría con Alfa y Agustín, pero no perdería tiempo en tomar un café con ellos porque ya le demostraron "la persona que son ahí adentro".

Desesperado por dinero, Juan de Gran Hermano le hizo una propuesta hot a Muscari

El paso de Juan Reverdito por Gran Hermano (Telefe) no generó una excelente impresión en los televidentes y eso se tradujo en menos oportunidades laborales para el taxista que se convirtió en el cuarto eliminado del reality. Desesperado por dinero, el exparticipante se lanzó al director teatral José María Muscari y le hizo una propuesta hot que podría marcar su futuro.

Juan querría unirse a la obra Sex, el fenómeno de Muscari que ya lleva 3 años y cuenta con varias temporada en las carteleras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Villa Carlos Paz, según información de La Pavada, de diario Crónica. El taxista buscaría seguir los pasos de Alexis "El Conejo", quien ya fue tentado por el director de éxitos del teatro comercial como La casa de Bernarda Alba, Casa Valentina y Extinguidas.

Lo cierto es que por el momento ninguno de los exparticipantes puede largarse a firmar nuevos proyectos laborales debido a una cláusula de confidencialidad con Telefe hasta tanto termine el reality. Por esto, Juan Reverdito debió rechazar algunos trabajos que le surgieron, según reveló el citado medio, aunque sigue cobrando un sueldo hasta la finalización del programa.