Josefina Ansa frenó su programa en Telefe para contar una noticia personal

La columnista de entretenimientos del noticiero del mediodía de Telefe sorprendió a la audiencia con una inesperada revelación. El Noticiero de la Gente es conducido desde hace años por Germán Paoloski y Mailva Castellini.

Josefina "La China" Ansa dio a conocer una inesperada noticia ante los televidentes de El Noticiero de la Gente. La columnista de entretenimientos del ciclo conducido por Germán Paoloski y Milva Castellini apeló al costado emocional de la audiencia y dedicó un tiempo del aire de Telefe a una noticia que la tuvo como protagonista.

"Estoy embarazadísima. Me emociona un poco, estoy muy feliz, estoy pasando el mejor momento de mi vida junto a Diego, que es la persona que elegí para pasar mi vida, que amo profundamente. Esta es nuestra mejor creación", comenzó su descargo la animadora, quien está en pareja con el futbolista Diego Mendoza.

Ansa bromeó con la nula experiencia de ambos en la maternidad y paternidad y agregó: "No sé hacer ni oficiar de madre, pero sí creo que soy una buena hija y tuve el mejor ejemplo de mi mamá. Dieguito vamos a por este proyecto, que es nuestro mejor presente, soñado y felices". La compañera de Paoloski contó que la posible fecha de parto es el 20 de junio del 2023.

La dura infancia de "La China" Ansa

"Mi mamá por distintas razones trabajaba de forma informal, con lo cual la plata a casa no entraba, yo era muy chiquita estaba en el colegio de manera que no podía salir a trabajar. De todas maneras desde los 17 me dediqué a todos los rubros de trabajo", comenzó su descargo la modelo en el ciclo PH, Podemos Hablar. Y agregó: "La hemos pasado jodido. Hará 20 años, no teníamos departamento y era difícil conseguir garantía y tener un techo. Tengo recuerdo de vivir en casas de amiga en amiga. Se hizo difícil".

El dulce posteo de "La China" Ansa sobre su embarazo

"Llegó nuestro proyecto tan deseado y soñado. Te pensábamos , te soñábamos , te imaginábamos… y hasta te hablábamos. Llegaste y cambiaste nuestros rumbos. Hoy somos inmensamente felices de contarles que viene en camino nuestra mejor creación", escribió la joven en el pie de foto de una imagen en la que se mostró con su pareja, sosteniendo el resultado positivo del test de embarazo. Y cerró: "La única certeza que podemos darte hoy, es que la vamos a pasar muy bien, y que te vas a divertir. Te vas a divertir. Ansiosos te esperamos, Te amamos. Felices 3 meses y medio, bebé".