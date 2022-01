José María Listorti y su importante inversión en el exterior: de qué se trata

José María Listorti hizo una importante y sorpresiva inversión en el exterior, aunque muy pocos saben de ella. Los detalles.

José María Listorti viajó de vacaciones a Estados Unidos con su familia en este enero de 2022 y se filtró una información vinculada con ello que llamó la atención en el ambiente de la televisión argentina. La misma tiene que ver con una importante inversión que el humorista realiza en la ciudad de Miami de dicho país.

El conductor de Súper Súper (El Nueve) compartió en su cuenta oficial de Instagram (@soylistortiok) varias fotos y videos de su estadia en la playa, en el clásico paseo de graffitis de Wynwood Walls, en el parque de diversiones Animal Kingdom y en Disney, entre otros sitios turísticos de la principal potencia del mundo.

La importante inversión de José María Listorti en el exterior

De acuerdo con la información publicada por el portal La Pavada de Crónica, el propósito del viaje del comediante también era aprovechar un departamento grande en Miami que adquirió hace un tiempo, el cual en este momento está usando con su esposa Mónica "Moni" González y con sus hijos Bruno (8) y Franco (12).

Luego de tanto tiempo de trabajo, en el que explotó en la pantalla chica de la mano de Marcelo Tinelli, José María Listorti disfruta del dinero que supo ahorrar en buena ley. Cuando tienen el sitio desocupado, lo alquilan para amortizar un poco el alto valor de los impuestos y de las expensas que existe en Norteamérica.

Si bien regresará a su país natal recién en febrero próximo, el locutor y actor de 48 años ya dejó grabadas algunas emisiones de Súper Súper de cara a una temporada en la que intentará levantar el rating como sea, después de un 2021 muy complicado en ese sentido para LaFlia, la productora de Tinelli.

José María Listorti estuvo en Disney con su familia.

José María Listorti vs. Los Nocheros

El tema de la pandemia de coronavirus hizo que el comediante fuera noticia varias veces en los medios de comunicación por su firme postura contra los antivacunas. Incluso, cruzó al líder del grupo de foclore, Kike Teruel, que manifestó que no quería inocularse porque en su casa utilizan "terapias alternativas" y son "sanos".

“No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible porque no es así”, arremetió el presentador durante su entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). "Váyanse los cuatro a vivir a una isla, quietitos", los desafió duramente.

Además, remarcó que "es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia". Y completó: “Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada”.