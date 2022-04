José María Listorti liquidó a Marcelo Tinelli y avivó la interna: "Me hubiera gustado"

José María Listorti se fue de LaFlia y apuntó contra su histórico colega Marcelo Tinelli tras el adiós a El Trece y a la televisión. Qué dijo el humorista.

Marcelo Tinelli se quedó sin su colega y referente histórico en la televisión argentina, que es José María Listorti. El comediante anunció que se marcha de LaFlia, la productora del "Cabezón", y apuntó directamente contra el conductor por la falta de diálogo entre ambos como consecuencia del viaje del empresario a México para visitar a su hija Micaela.

El humorista, locutor y actor de 49 años fue entrevistado por LAM (América TV) y resaltó los motivos por los que decidió alejarse después de tanto tiempo de la pantalla chica nacional y de El Trece. Con su crudo testimonio, fue absolutamente lapidario y expuso las razones para una determinación que sorprendió a muchos en el ambiente.

Marcelo Tinelli fue apuntado por José María Listorti tras su salida de LaFlia

En la entrevista con LAM, el comediante confirmó: "Me voy de LaFlia. Lo vengo madurando hace mucho, todo tiene un final, todo termina". Incluso, detalló que ya lo habló "con ´El Chato´ (Prada) y con ´Fede´ (Hoppe)", los dos productores principales de la empresa. Entonces, liquidó directamente al presentador: "La única cagada es que no lo pude hablar con Marcelo. Estaba en México, me hubiera gustado decírselo. Ahora que volvió, me juntaré en estos días para hablarlo".

Acerca de las causas que lo llevaron a irse de LaFlia, Listorti resaltó que "es algo que se siente" y puntualizó: "No sé cómo explicarlo. Son muchos años, quiero parar un poco. Todo el fin de semana lo estuve hablando con ´Moni´ (Mónica González, su esposa). Hace muchos años que hago televisión ininterrumpidamente". Y ya en tono de broma, agregó: "A lo mejor la gente se merece un descanso de mí".

Marcelo Tinelli y José María Listorti, una sociedad histórica en la televisión.

"Es una decisión que me costó muchísimo, son muchos años... Empecé en el 93' con Marcelo. Uno quiere cambiar y necesito descansar", profundizó José María al respecto. Y completó con que "con la radio y las redes está bien, es parar un poco".

Listorti se va de LaFlia por el desgaste con Tinelli

De acuerdo a lo manifestado por Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece), los últimos tiempos de José María dentro de la productora no fueron los mejores porque "él se presentó a sus contratantes y dijo: ´Me voy´". Y concluyó: "Él renuncia a la productora y el programa termina en junio. Es un desgaste de muchos años y quiere abrirse al mercado".

Entonces, el destino del líder de Super, Super (El Nueve) cortará su vínculo laboral directo con "El Cabezón" después de más de dos décadas trabajando juntos.