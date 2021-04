José María Listorti pidió que abran las escuelas

Cada vez son más los personajes de la farándula que marcan su posición en la polémica que inició el gobierno porteño a partir de las últimas medidas de Alberto Fernández para aplanar la curva de contagios de Coronavirus en nuestro país. Ahora, se sumó José María Listorti a confundir presencialidad en las escuelas con educación e hizo un fuerte descargo en Hay que Ver a favor de que las aulas continúen abiertas.

A medida que aumentan los contagios e internaciones de niños por Covid-19, Listorti no tuvo mejor idea que pedir la apertura de las escuelas, aunque su exigencia no incluía una propuesta firme sino todo lo contrario. “El uniforme del colegio se lo saqué, a mi hijo, catorce veces ayer", relató el condictor de El Nueve al tiempo que, como ciudadano porteño, celebró: "Me volví loco, pero hoy mis hijos fueron al colegio".

El conductor continuó su exposición y denunció: "Es realmente indignante vivir en un país así, donde se pelean los políticos que nos tendrían que dar una mejor calidad de vida. Los felicito a todos, están logrando que tengamos una peor calidad de vida todos los años". Para no quedar salpicado con ningún color político, aclaró: "¡Y se lo digo a todos!".

Siguiendo su crítica, agregó: “Estoy indignado por este tema, pero no por la educación en sí ¡Es por todo! No es que haya o no haya clases presenciales, el análisis va mucho más allá. Yo no cuestioné a Pampita, estoy en contra de la suspensión de las clases. Para mí la educación es fundamental y esencial”.

La periodista Fernanda Iglesias que lo acompaña en el panel, se sumó al reclamo del conductor y opinó: "que se peleen por arreglar una autopista no me importa, que nuestros hijos queden en el medio es inaceptable". De todos modos, Listorti se llamó a la lucidez y observó: "Yo sé que las camas están al borde del colapso, pero busquemos otra forma". "Prohibamos otras cosas, no la educación", propuso.

"Es muy fácil suspender todo. Venimos del año pasado soportando eso. Pampita tiene razón", sintetizó Listorti. “Es más importante que los chicos estén en el colegio que nosotros estemos haciendo este programa ¡Es más esencial! O sea, pongan ‘Lassie’ en este horario, no vengamos nosotros si quieren evitar la circulación, pero ¡los chicos tienen que ir al colegio!”, completó.