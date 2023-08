Jorge Rial y un revelador dato sobre el doble de Luis Miguel: "Siempre"

El periodista volvió a la televisión más recargado que nunca y dio un contundente comunicado sobre la polémica que rodea al famoso cantante.

Jorge Rial se sumó al debate por la identidad de Luis Miguel y lanzó un contundente comentario que generó gran polémica. El reconocido periodista brindó información al tema del momento y desconcertó al referirse al "doble" del cantante que, supuestamente, se está adueñando de las fechas pautadas en el Movistar Arena.

Luego de algunos meses alejado de la pantalla chica, Jorge Rial regresó a la televisión con su ciclo Argenzuela en C5N. Allí se puso al día de las tendencias y lanzó un contundente comentario sobre la identidad de Luis Miguel que generó gran controversia. "Siempre anduvo con un doble", lanzó.

Precisamente, Rial analizó las presentaciones del cantante en el país y opinó sobre si, efectivamente, se trataba de él o no. "Bajó de peso, las facciones te cambian. Tiene 50 y pico de años, no es un pendejo, perdió masa muscular. Se achica la masa muscular y pasa. Pero es él", empezó por decir al respecto.

Sin embargo, más allá de su concordancia en que quién se presentó en el país es, para él, el "Sol" de México, Rial develó que sí hay un doble. "Siempre anduvo con un doble, pero era para tirarlo a las fanáticas y él salir por otro lado. Nadie tiene el registro de voz de Luis Miguel", sentenció.

Tinelli fue a ver a Luis Miguel y le hizo un duro cuestionamiento: "Solo"

Marcelo Tinelli fue una de las 15 mil personas que colmaron el Movistar Arena el pasado viernes en el show de Luis Miguel. El gerente artístico de América TV asistió al concierto con sus hijos Francisco y Micaela y, además de elogiar la performance del Sol de México, cuestionó la actitud del artista y generó gran revuelo en las redes sociales.

Luismi llegó a nuestro país la semana pasada y se apoderó de la agenda de los medios. Aunque el cantante no tenga contacto con los fans ni con la prensa, cada cosa que hace en Argentina, genera interés y desató un sinfin de opiniones sobre su intimidad.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Tinelli elogió al artista: ”Anoche la volvió a romper Luis Miguel en la Argentina. Me llamó la atención que nunca hable con el público. No dice nada, solo canta. Ni hola ni chau jaja. Solo canta y se va”. Y a continuación, hizo una simple encuesta: “¿Está bien que Luismi no hable y sólo cante?”

Esta apreciación no solo fue advertida por el conductor, sino que otros internautas coincidieron y así se reflejó en los resultados: un 78% de las personas que participaron, se inclinaron por el "no", mientras que un 22% apoyó la decisión del cantante de no interactuar con el público.