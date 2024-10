Jorge Rial se sacó y soltó una grave acusación contra Susana Giménez: "Es una"

Susana Giménez fue acusada de desagradecida por Jorge Rial.

Susana Giménez está en el centro de la escena televisiva desde su regreso a Telefe con su ciclo semanal y, en ese contexto, el periodista Jorge Rial apuntó contra ella por su posición política. El conductor habló sobre los pronunciamientos políticos en los Martín Fierro de Cine y fue tajante contra la diva de los teléfonos.

Desde hace años, Giménez evidencia en sus declaraciones públicas su adherencia a los gobiernos más alineados con la derecha y su reticencia ante el peronismo. De ese modo, Rial apuntó contra la blonda y la acusó de haberse olvidado de la gente que la apoyó durante las décadas que tiene su carrera.

"Susana es parte del decorado de APTRA, va porque la necesitan. Se debería estar aburriendo a la casa, no tiene a donde ir y va. En esos premios aplaudía cualquier cosa que le pasaba por delante. No entendió ni lo que aplaudía", comentó Rial, tajante, en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Susana me cae mal. Opinó muy mal del país que le dio de comer. Que se cague en la Argentina me molesta, es desagradecida con su país. Ella me cae mal. Insisto. No me gusta lo que hace, esta versión. Mirtha es muchísimo mejor. Siempre estuvo en el mismo lugar, cosa que Susana no. Usa esa lámina de 'soy tonta' y me molesta. No pido que se la juegue pero que no opine".

Susana Giménez quedó expuesta al aire

Giménez entrevistó a Lali en su programa y, tras finalizar la charla con la artista, regresó a su escritorio acompañada por uno de sus susanos. Al sentarse en su sillón se hizo un bache de voces y ella comenzó a acomodarse el cabello: "¡Damián! ¿No tengo el pelo como aplastado?", soltó la diva y al instante sus asistentes se dieron cuenta de que pensaba que estaban en el corte. Precavidos, le avisaron a Susana que estaban al aire y ella soltó: "¿Estamos al aire? Ay, perdón", entre risas.

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".

El enfrentamiento entre Susana Giménez y Jorge Rial tiene años de existencia.

La indirecta de Susana Giménez contra Milei por la cadena nacional

"Pensaba debutar el 15 de septiembre. Teníamos el programa preparado, el sketch de apertura filmado, pero llamaron de la presidencia al canal y dijeron que había cadena nacional. Pidieron disculpas muy amablemente. Así que dije: ‘Bueno, me voy por cinco días a ver los perros y de paso descanso un poquito’. Vuelvo el viernes. No creo que pase nada por retrasar el estreno una semana, pero me quedé muda porque teníamos todo preparado. Ahora estoy tranquila, espero que nos vaya bien", comentó la diva sobre la postergación de su estreno.