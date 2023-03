Jorge Rial se comió una fake news sobre el papá de Nacho y fue humillado en las redes

Jorge Rial fue destrozado en las redes sociales luego de haber difundido una noticia falsa sobre Rodolfo Castañares, el padre de Nacho Castañares, participante de Gran Hermano (Telefe). Inmediatamente, miles de usuarios se burlaron del periodista por no haber chequeado la información.

A pesar de la amplia experiencia con la que cuenta Rial dentro del mundo de la farándula, quedó demostrado que nadie está exento de creerse una noticia falsa. El periodista la difundió sin haber confirmado la veracidad del dato y, en cuestión de minutos, miles de usuarios se burlaron de él en las redes sociales.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter Martha M. Lamartha, (@marthalamartha), compartió una flyer del padre de Nacho junto al texto: "Contrataciones, presencias como actor, humorista, panelista y/o celebridad contactarse por DM o con mi jefe de prensa @hugocastro_prensa". La imagen se volvió viral en las redes e incluso le llegó a Jorge, quien citó el tweet sin pensarlo dos veces.

"A este hay que mandarle el ejército", comentó el conductor, sumamente indignado y sorprendido. Resulta que se trataba de una cuenta de Twitter que se dedica a compartir mensajes irónicos y noticias falsas sobre diferentes figuras, pero quienes no la conocen, como Rial, suelen caer en cada una de sus bromas.

Minutos después, Martha M. Lamartha le respondió al periodista: "Te amo, Jorge, en algún momento tenías que caer". Rial, quien recibió cientos de burlas por parte de sus seguidores por haber caído en la trampa, le respondió: "Soreta". "Jorge, estás viejo, te comés fakes de Twitter. Largá las redes por tu propio bien", le comentó un usuario. "Me extraña araña, Jorsh. Has caído con una humildad que me pone de rodillas", le escribió otro seguidor, mientras otro le dijo que estaba "re gagá".

La sanción de Gran Hermano que casi deja afuera al padre de Nacho Castañares

Recientemente, Gran Hermano le había llamado la atención a Rodolfo Castañares por haberle soplado a Nacho información sobre el juego, algo que está terminantemente prohibido. "Atención, chicos: todos saben que he recibido en mi casa a familiares para que participen de la prueba del líder y brinden apoyo y contención. Dicho apoyo no habilita manifestaciones relacionadas al afuera o a las estrategias de los participantes”, comenzó Big.

En este sentido, agregó que "está prohibido interferir en el juego" y que Rodolfo, en una charla registrada durante la madrugada, había incumplido esa norma. "Esto es una advertencia y confío que no va a volver a repetirse. Si esto vuelve a suceder, tomaré medidas más severas como sanciones y expulsiones”, advirtió la autoridad del juego. Según se había mostrado en algunos clips, el hombre le había aconsejado a su hijo hacer las nominaciones espontánea y fulminante contra uno de sus compañeros.